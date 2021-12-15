SON TOPLANTI! Asgari ücret 4. dördüncü toplantı ne zaman yapılacak, tarih belli mi? 2022 Asgari ücret zam oranı ne zaman belli olacak?

Milyonların merakla beklediği asgari ücret zammı için gözler tespit komisyonu 4. Toplantısına çevrildi. 3. Kez 9 Aralık tarihinde TİSK'in ev sahipliğinde toplanan komisyonda zam oranının belirlenmesi için çok önemli adımlar atılmıştı. Haftanın ilk günüyle beraber "Asgari ücret tespit komisyonu 4. Son toplantısı ne zaman, ayın kaçında ve hangi gün yapılacak, 2022 zammı ne zaman belli olacak?" soruları gündemdeki konuların başında geliyor. Halen toplantı tarihi ile ilgili bir açıklama bulunmazken bu hafta içerisinde açıklamanın yapılması beklentiler arasında yer alıyor. Peki, Asgari ücret tespit komisyonu 4. Son toplantısı ile 2022 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak, açıklanacak? İşte tüm detaylar...