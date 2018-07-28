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göçü fotoğraflara böyle yansıdı

Giriş Tarihi: 28.07.2018 12:27
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göçü fotoğraflara böyle yansıdı
Sonbahar göçü fotoğraflara böyle yansıdı

Türkiye'nin en önemli doğal alanlarından biri olan ve türünün en büyük örneği olan Karacabey Longozu göçünün öncü misafirlerini ağırlamaya başladı.

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göçü fotoğraflara böyle yansıdı
Sonbahar göçü fotoğraflara böyle yansıdı

Türkiye'nin en önemli doğal alanlarından biri olan ve türünün en büyük örneği olan Karacabey Longozu göçünün öncü misafirlerini ağırlamaya başladı.

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göçü fotoğraflara böyle yansıdı
Sonbahar göçü fotoğraflara böyle yansıdı

Longoz göçmen kuşların mola verdiği yer olmanın dışında yazın özellikle bazı türlerin üreme alanı için kullandığı özel bir bölge.

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göçü fotoğraflara böyle yansıdı
Sonbahar göçü fotoğraflara böyle yansıdı

Pelikan ve Kuğulardan pek çok ördek çeşidine, arıkuşlarından ağaçkakanlara her türden kuşun Türkiye'de bu kadar geniş bir yelpazede görülebileceği ender yerlerden olan longoz fotoğrafçılara belgesel tadında görüntüler sunuyor.

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göçü fotoğraflara böyle yansıdı
Sonbahar göçü fotoğraflara böyle yansıdı
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göçü fotoğraflara böyle yansıdı
Sonbahar göçü fotoğraflara böyle yansıdı
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göçü fotoğraflara böyle yansıdı
Sonbahar göçü fotoğraflara böyle yansıdı
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