Sonbahar göçü fotoğraflara böyle yansıdı

Türkiye'nin en önemli doğal alanlarından biri olan ve türünün en büyük örneği olan Karacabey Longozu sonbahar göçünün öncü misafirlerini ağırlamaya başladı. Türkiye'nin en önemli doğal alanlarından biri olan ve türünün en büyük örneği olan Karacabey Longozu sonbahar göçünün öncü misafirlerini ağırlamaya başladı. Longoz göçmen kuşların mola verdiği yer olmanın dışında yazın özellikle bazı türlerin üreme alanı için kullandığı özel bir bölge. Pelikan ve Kuğulardan pek çok ördek çeşidine, arıkuşlarından ağaçkakanlara her türden kuşun Türkiye'de bu kadar geniş bir yelpazede görülebileceği ender yerlerden olan longoz fotoğrafçılara belgesel tadında görüntüler sunuyor.