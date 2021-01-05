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, (PS4) üretimini sonlandırıyor! Bu durum PS4 sahiplerini nasıl etkileyecek?

geçtiğimiz kasım ayında 'i (PS5) piyasaya sürdü. teknoloji devi PS5'le yakından ilgileniyor. Peki ne olacak? 'dan gelen yeni raporlara göre Sony bazı PS4 modellerinin üretimini sonlandırmaya karar verdi. Bu modeller listelendi. İşte söz konusu gelişmeyle ilgili tüm ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 05.01.2021 12:08 Güncelleme Tarihi: 05.01.2021 12:13
Sony, PlayStation 4 PS4 üretimini sonlandırıyor! Bu durum PS4 sahiplerini nasıl etkileyecek?

2013 Kasım ayında piyasaya sürülen büyük bir başarı gösterdi. PS4'ü Pro modeli takip etti. Fakat PS5'le birlikte artık işler biraz daha değişmiş durumda. Şu anda yeni nesil konsolu PS5'le daha çok ilgileniyor. 'dan PS4 hakkında üzücü bir haber geldi.

Sony, PlayStation 4 PS4 üretimini sonlandırıyor! Bu durum PS4 sahiplerini nasıl etkileyecek?

'da yaşadığı söylenen bir Twitter kullanıcısı, iddialara göre ülkedeki mağazalardan birine gitti ve modellerinin olduğu stantta oldukça ilginç bir uyarı ile karşılaştı.

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Sony, PlayStation 4 PS4 üretimini sonlandırıyor! Bu durum PS4 sahiplerini nasıl etkileyecek?

Mağazadaki o uyarıya göre 5 farklı modeli, artık üretilmeyeceği için yeniden mağazanın stoklarına girmeyecek. Bu da 'nin bazı PS4 modellerinin üretimini sonlandırdığının en önemli kanıtı olarak gösterilmiş durumda.

Sony, PlayStation 4 PS4 üretimini sonlandırıyor! Bu durum PS4 sahiplerini nasıl etkileyecek?

Mağazadaki modeller ise şöyle:

-PS4 500GB Beyaz
-PS4 1TB Siyah
-PS4 1TB Beyaz

Sony, PlayStation 4 PS4 üretimini sonlandırıyor! Bu durum PS4 sahiplerini nasıl etkileyecek?

-PS4 2TB Siyah
-PS4 Pro 1TB Beyaz

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