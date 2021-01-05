HaberlerGaleriSony, PlayStation 4 (PS4) üretimini sonlandırıyor! Bu durum PS4 sahiplerini nasıl etkileyecek?
Sony, PlayStation 4 (PS4) üretimini sonlandırıyor! Bu durum PS4 sahiplerini nasıl etkileyecek?
Sony geçtiğimiz kasım ayında PlayStation 5'i (PS5) piyasaya sürdü. Japon teknoloji devi PS5'le yakından ilgileniyor. Peki PlayStation 4 ne olacak? Japonya'dan gelen yeni raporlara göre Sony bazı PS4 modellerinin üretimini sonlandırmaya karar verdi. Bu modeller listelendi. İşte söz konusu gelişmeyle ilgili tüm ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 05.01.2021
12:08
Güncelleme Tarihi: 05.01.2021
12:13
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