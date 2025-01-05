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Haberler Yaşam SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ OCAK 2025 ZAMMI: Evde bakım maaşı, engelli ve yaşlı aylığı ne kadar oldu, ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 05.01.2025 01:22 Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 01:24

SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ OCAK 2025 ZAMMI: Evde bakım maaşı, engelli ve yaşlı aylığı ne kadar oldu, ne zaman yatacak?

2025 yılı itibarıyla, sosyal yardım ödemelerinde artış yaşanıyor. Memur zammına yapılan artışa birlikte yaşlılık, engellilik ve evde bakım desteği gibi kalemlerde yapılacak zam oranı ve vatandaşların alacağı ödemeler merak konusu oldu. Peki, 2025 Ocak ayında SED (Sosyal Ekonomik Destek) yardımı, 65 yaş aylığı, engelli maaşı ve evde bakım maaşı ne kadar oldu? İşte, detaylar...

SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ OCAK 2025 ZAMMI: Evde bakım maaşı, engelli ve yaşlı aylığı ne kadar oldu, ne zaman yatacak?

2025 yılıyla birlikte, sosyal yardım ödemelerine yapılan zamlar vatandaşların gündeminde. Memur zammı ile birlikte SED yardımı, 65 yaş aylığı, engelli maaşı ve evde bakım maaşı gibi önemli desteklerde artış yapıldı. Bu zamlarla birlikte, desteklerden faydalanan milyonlarca kişi yeni yıl itibarıyla daha fazla yardım alacak. Peki, Ocak ayında yapılacak bu artışlar ne kadar oldu? 2025 Ocak zammı sonrası sosyal yardım ödemeleri ne kadar oldu? İşte, yeni SED yardımı, 65 yaş aylığı, engelli ve evde bakım maaşı...

SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ OCAK 2025 ZAMMI: Evde bakım maaşı, engelli ve yaşlı aylığı ne kadar oldu, ne zaman yatacak?

ENFLASYON VERİLERİ BELLİ OLDU
Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini açıkladı:

Yıllık enflasyon yüzde 44,38 olurken 6 aylık enflasyon 15,75 oldu.

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SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ OCAK 2025 ZAMMI: Evde bakım maaşı, engelli ve yaşlı aylığı ne kadar oldu, ne zaman yatacak?

2025 SOSYAL YARDIM ZAMMI NETLEŞİYOR

Bilindiği üzere, 65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım parası gibi birçok sosyal ödenekler yüzde 11,54'lük memur zammı ile artıyor.

SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ OCAK 2025 ZAMMI: Evde bakım maaşı, engelli ve yaşlı aylığı ne kadar oldu, ne zaman yatacak?

6 AYLIK ORANA GÖRE SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ

Memur zammı oranı kadar artan 65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım parası gibi birçok sosyal ödeneğin de yeni tutarları belli oldu.

İşte o tutarlar:

SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ OCAK 2025 ZAMMI: Evde bakım maaşı, engelli ve yaşlı aylığı ne kadar oldu, ne zaman yatacak?

2025 SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ

65 Yaş Aylığı: 4.664,19

Evde Bakım Desteği: 10.125,55

Kronik Hastalık Yardımı: 10.125,55

Engelli Aylığı (%40-69): 3.723,22

Engelli Aylığı (%70 ve üzeri): 5.584,82

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