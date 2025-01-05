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SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ OCAK 2025 ZAMMI: Evde bakım maaşı, engelli ve yaşlı aylığı ne kadar oldu, ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 05.01.2025 01:22
Güncelleme Tarihi: 05.01.2025
01:24
SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ OCAK 2025 ZAMMI: Evde bakım maaşı, engelli ve yaşlı aylığı ne kadar oldu, ne zaman yatacak?
2025 yılı itibarıyla, sosyal yardım ödemelerinde artış yaşanıyor. Memur zammına yapılan artışa birlikte yaşlılık, engellilik ve evde bakım desteği gibi kalemlerde yapılacak zam oranı ve vatandaşların alacağı ödemeler merak konusu oldu. Peki, 2025 Ocak ayında SED (Sosyal Ekonomik Destek) yardımı, 65 yaş aylığı, engelli maaşı ve evde bakım maaşı ne kadar oldu? İşte, detaylar...