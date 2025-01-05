SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ OCAK 2025 ZAMMI: Evde bakım maaşı, engelli ve yaşlı aylığı ne kadar oldu, ne zaman yatacak?

2025 yılıyla birlikte, sosyal yardım ödemelerine yapılan zamlar vatandaşların gündeminde. Memur zammı ile birlikte SED yardımı, 65 yaş aylığı, engelli maaşı ve evde bakım maaşı gibi önemli desteklerde artış yapıldı. Bu zamlarla birlikte, desteklerden faydalanan milyonlarca kişi yeni yıl itibarıyla daha fazla yardım alacak. Peki, Ocak ayında yapılacak bu artışlar ne kadar oldu? 2025 Ocak zammı sonrası sosyal yardım ödemeleri ne kadar oldu? İşte, yeni SED yardımı, 65 yaş aylığı, engelli ve evde bakım maaşı...