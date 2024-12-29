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SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ OCAK 2025 ZAMMI: Evde bakım maaşı, engelli ve yaşlı aylığı yeni maaşları kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 29.12.2024 20:02
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024
20:04
SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ OCAK 2025 ZAMMI: Evde bakım maaşı, engelli ve yaşlı aylığı yeni maaşları kaç TL olacak?
2025 yılına girerken sosyal yardımlara yapılacak zamlar milyonlarca vatandaşın gündeminde. Evde bakım maaşı, SED ödemesi, engelli ve yaşlı aylığı gibi destek ödemelerindeki artış oranları merakla bekleniyor. Peki, yeni yılda sosyal yardımlar ne kadar olacak? İşte, 2025 Ocak ayı Evde bakım maaşı, SED ödemesi, engelli ve yaşlı aylığı zam oranları...