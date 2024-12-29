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Haberler Yaşam SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ OCAK 2025 ZAMMI: Evde bakım maaşı, engelli ve yaşlı aylığı yeni maaşları kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 29.12.2024 20:02 Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 20:04

SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ OCAK 2025 ZAMMI: Evde bakım maaşı, engelli ve yaşlı aylığı yeni maaşları kaç TL olacak?

2025 yılına girerken sosyal yardımlara yapılacak zamlar milyonlarca vatandaşın gündeminde. Evde bakım maaşı, SED ödemesi, engelli ve yaşlı aylığı gibi destek ödemelerindeki artış oranları merakla bekleniyor. Peki, yeni yılda sosyal yardımlar ne kadar olacak? İşte, 2025 Ocak ayı Evde bakım maaşı, SED ödemesi, engelli ve yaşlı aylığı zam oranları...

SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ OCAK 2025 ZAMMI: Evde bakım maaşı, engelli ve yaşlı aylığı yeni maaşları kaç TL olacak?

2025 yılına sayılı günler kala sosyal yardım ödemelerine yapılacak zam oranları gündemde. Evde bakım maaşı, SED ödemesi, engelli ve yaşlılık aylığı gibi sosyal desteklerde yeni yıl düzenlemeleri heyecanla bekleniyor. Peki, Ocak zammı ile sosyal yardım ödemeleri ne kadar olacak? İşte, 2025 sosyal yardım zam oranları...

SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ OCAK 2025 ZAMMI: Evde bakım maaşı, engelli ve yaşlı aylığı yeni maaşları kaç TL olacak?

2025 SOSYAL YARDIM ZAMMI NETLEŞİYOR!

Bilindiği üzere, 65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım parası gibi birçok sosyal ödenekler de memurlara yapılacak zam oranı kadar artacak.

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SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ OCAK 2025 ZAMMI: Evde bakım maaşı, engelli ve yaşlı aylığı yeni maaşları kaç TL olacak?

YENİ YILDA SOSYAL DESTEKLER ARTIYOR!

Enflasyon, kasımda aylık bazda yüzde 2,24 olurken yıllık bazda yüzde 47,09'a geriledi. 5 aylık kesinleşen enflasyon verilerine göre emekliye zam oranı yüzde 14,57 olurken, memur ve memur emeklisinin zam oranı da yüzde 10,40 oldu. Buna göre en düşük emekli maaşı 14.321 TL, en düşük memur maaşı 43.283 TL, en düşük memur emeklisi aylığı da 19.417 TL'ye ulaştı.

SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ OCAK 2025 ZAMMI: Evde bakım maaşı, engelli ve yaşlı aylığı yeni maaşları kaç TL olacak?

5 AYLIK ORANA GÖRE SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ

Memur zammı oranı kadar artan 65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım parası gibi birçok sosyal ödeneğin de yeni tutarları belli oldu.

İşte o tutarlar:

SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ OCAK 2025 ZAMMI: Evde bakım maaşı, engelli ve yaşlı aylığı yeni maaşları kaç TL olacak?

2025 SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ (5 AYLIK ORANA GÖRE%10,40)

65 Yaş Aylığı: 4.616,52

Evde Bakım Desteği: 10.022,07

Kronik Hastalık Yardımı: 10.022,07

Engelli Aylığı (%40-69): 3.685,22

Engelli Aylığı (%70 ve üzeri): 5.527,82

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