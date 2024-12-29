SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ OCAK 2025 ZAMMI: Evde bakım maaşı, engelli ve yaşlı aylığı yeni maaşları kaç TL olacak?

YENİ YILDA SOSYAL DESTEKLER ARTIYOR!

Enflasyon, kasımda aylık bazda yüzde 2,24 olurken yıllık bazda yüzde 47,09'a geriledi. 5 aylık kesinleşen enflasyon verilerine göre emekliye zam oranı yüzde 14,57 olurken, memur ve memur emeklisinin zam oranı da yüzde 10,40 oldu. Buna göre en düşük emekli maaşı 14.321 TL, en düşük memur maaşı 43.283 TL, en düşük memur emeklisi aylığı da 19.417 TL'ye ulaştı.