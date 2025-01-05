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Haberler Yaşam SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ ZAMMI 2025 OCAK: SED yardımı, evde bakım parası, engelli maaşı, 65 yaş aylığı ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 05.01.2025 22:01 Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 22:01

SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ ZAMMI 2025 OCAK: SED yardımı, evde bakım parası, engelli maaşı, 65 yaş aylığı ne kadar oldu?

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte birçok ödeme için güncellemeye gidildi. Memur maaşları ile birlikte birçok kalemde artış yaşandı. İhtiyaç sahiplerine her ay düzenli olarak ödenen sosyal desteklerde de zamlı ödemeler memur maaş zammıyla belirlendi. SED yardımı, evde bakım maaşı, engelli maaşı, 65 yaş aylığı ve dul ve yetim maaşı için gözler zam oranına çevrildi. Peki Ocak 2025 zammıyla sosyal yardımlar ne kadar oldu, kaç TL, yüzde kaç arttı? İşte yeni zamlı SED yardımı, evde bakım ödemeleri, engelli maaşı, 65 yaş aylığı ödemeleri

SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ ZAMMI 2025 OCAK: SED yardımı, evde bakım parası, engelli maaşı, 65 yaş aylığı ne kadar oldu?

2025 Ocak memur zammı açıklandı. Enflasyon oranlarının belli olmasıyla yeni yılda ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına yatırılan sosyal desteklere zam geldi. SED yardımı, engelli aylığı, dul ve yetim maaşı gibi ödemelerde yeni hesaplamalar açıklandı. Peki, 2025 Ocak zammı ile sosyal yardımlar arttı mı, ne kadar oldu, kaç TL?

SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ ZAMMI 2025 OCAK: SED yardımı, evde bakım parası, engelli maaşı, 65 yaş aylığı ne kadar oldu?

ENFLASYON ORANLARI BELLİ OLDU!

Aralık 2024 Tüketici fiyat endeksi TÜFE yıllık yüzde 44,38 aylık yüzde 1,03 arttı.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi Yİ-ÜFE yıllık yüzde 28,52 arttı, aylık yüzde 0,40 arttı.

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SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ ZAMMI 2025 OCAK: SED yardımı, evde bakım parası, engelli maaşı, 65 yaş aylığı ne kadar oldu?

MEMUR ZAMMI BELLİ OLDU!

2025 yılında uygulanacak emekli ve memur zammı belli oldu. Enflasyon, aralıkta aylık bazda yüzde 1,03 olurken yıllık bazda yüzde 44,38'e geriledi. Buna göre emekliye zam oranı yüzde 15,75 oldu. Memur ve memur emeklisinin zam oranı ise yüzde 5,54 enflasyon farkına ilaveten yüzde 6 toplu sözleşme zammı ile birlikte yüzde 11,54 oldu.

SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ ZAMMI 2025 OCAK: SED yardımı, evde bakım parası, engelli maaşı, 65 yaş aylığı ne kadar oldu?

SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR OLDU?

Sosyal yardımlara da (engelli aylığı, evde bakım parası, 65 yaş ödeneği gibi) memur maaş artışıyla birlikte zam geldi. İşte güncel ödeme tutarları:

SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ ZAMMI 2025 OCAK: SED yardımı, evde bakım parası, engelli maaşı, 65 yaş aylığı ne kadar oldu?

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