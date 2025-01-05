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SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ ZAMMI 2025 OCAK: SED yardımı, evde bakım parası, engelli maaşı, 65 yaş aylığı ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 05.01.2025 22:01
Güncelleme Tarihi: 05.01.2025
22:01
SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ ZAMMI 2025 OCAK: SED yardımı, evde bakım parası, engelli maaşı, 65 yaş aylığı ne kadar oldu?
Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte birçok ödeme için güncellemeye gidildi. Memur maaşları ile birlikte birçok kalemde artış yaşandı. İhtiyaç sahiplerine her ay düzenli olarak ödenen sosyal desteklerde de zamlı ödemeler memur maaş zammıyla belirlendi. SED yardımı, evde bakım maaşı, engelli maaşı, 65 yaş aylığı ve dul ve yetim maaşı için gözler zam oranına çevrildi. Peki Ocak 2025 zammıyla sosyal yardımlar ne kadar oldu, kaç TL, yüzde kaç arttı? İşte yeni zamlı SED yardımı, evde bakım ödemeleri, engelli maaşı, 65 yaş aylığı ödemeleri