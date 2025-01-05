SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ ZAMMI 2025 OCAK: SED yardımı, evde bakım parası, engelli maaşı, 65 yaş aylığı ne kadar oldu?

MEMUR ZAMMI BELLİ OLDU!

2025 yılında uygulanacak emekli ve memur zammı belli oldu. Enflasyon, aralıkta aylık bazda yüzde 1,03 olurken yıllık bazda yüzde 44,38'e geriledi. Buna göre emekliye zam oranı yüzde 15,75 oldu. Memur ve memur emeklisinin zam oranı ise yüzde 5,54 enflasyon farkına ilaveten yüzde 6 toplu sözleşme zammı ile birlikte yüzde 11,54 oldu.