SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ ZAMMI OCAK 2025: SED yardımı, evde bakım parası, engelli maaşı, 65 yaş aylığı ne kadar oldu?

YAŞLILIK MAAŞI NE KADAR OLDU?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Ocak ayında memur maaş katsayısındaki artışla birlikte sosyal hizmetler alanındaki ödemelerde de düzenlemeye gidildiğini duyurdu. Göktaş, yaşlı aylığının 4 bin 664 TL'ye, engelli bireylerin aylıklarının ise yüzde 70 ve üzeri engel raporu olanlar için 5 bin 584 TL'ye çıkarıldığını belirtti. Ayrıca, evde bakım yardımı 10 bin 125 TL'ye, Sosyal Ekonomik Destek (SED) ödemeleri ise 7 bin 94 TL'ye yükseltildi.