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Haberler Yaşam SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ ZAMMI OCAK 2025: SED yardımı, evde bakım parası, engelli maaşı, 65 yaş aylığı ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 12.01.2025 19:34 Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 19:34

SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ ZAMMI OCAK 2025: SED yardımı, evde bakım parası, engelli maaşı, 65 yaş aylığı ne kadar oldu?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Ocak 2025'te memur maaş katsayısındaki yeni düzenleme doğrultusunda sosyal hizmet ödemelerinde de güncellemeler yapıldığını duyurdu. Bu kapsamda, Sosyal Ekonomik Destek (SED) yardımı, evde bakım maaşı, engelli maaşı, 65 yaş aylığı ve dul ve yetim maaşlarında artış gerçekleştirildi. Peki, Ocak 2025 sosyal destek ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu,yüzde kaç zamlandı?

SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ ZAMMI OCAK 2025: SED yardımı, evde bakım parası, engelli maaşı, 65 yaş aylığı ne kadar oldu?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, engelli maaşı, 65 yaş ve evde bakım maaşları ile SED ödemelerinin artırıldığını duyurdu. Peki, Ocak 2025 sosyal destek ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu, yüzde kaç zamlandı? İşte, ayrıntılar...

SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ ZAMMI OCAK 2025: SED yardımı, evde bakım parası, engelli maaşı, 65 yaş aylığı ne kadar oldu?

YAŞLILIK MAAŞI NE KADAR OLDU?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Ocak ayında memur maaş katsayısındaki artışla birlikte sosyal hizmetler alanındaki ödemelerde de düzenlemeye gidildiğini duyurdu. Göktaş, yaşlı aylığının 4 bin 664 TL'ye, engelli bireylerin aylıklarının ise yüzde 70 ve üzeri engel raporu olanlar için 5 bin 584 TL'ye çıkarıldığını belirtti. Ayrıca, evde bakım yardımı 10 bin 125 TL'ye, Sosyal Ekonomik Destek (SED) ödemeleri ise 7 bin 94 TL'ye yükseltildi.

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SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ ZAMMI OCAK 2025: SED yardımı, evde bakım parası, engelli maaşı, 65 yaş aylığı ne kadar oldu?

ENGELLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Göktaş, düşük gelirli bireyler ve ailelerin ihtiyaçlarına yönelik sosyal hizmet modellerinin uygulandığını belirterek, "Sosyal yardım ödemelerindeki artışlarla birlikte, yaşlılık maaşı 4 bin 181 liradan 4 bin 664 liraya, engel oranı yüzde 40-69 arasında olan vatandaşlar için maaş 3 bin 338 liradan 3 bin 723 liraya, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan bireylerin maaşları ise 5 bin 7 liradan 5 bin 584 liraya çıkarıldı." şeklinde açıklama yaptı.

SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ ZAMMI OCAK 2025: SED yardımı, evde bakım parası, engelli maaşı, 65 yaş aylığı ne kadar oldu?

EVDE BAKIM MAAŞI EN KADAR OLDU?

Evlerinde bakıma muhtaç tam bağımlı bireyler ve ailelerine sunulan evde bakım desteğiyle, aylık ortalama 542 bin engelli vatandaşın desteklendiği belirtilen Göktaş, 2025 yılı Ocak-Haziran dönemi için evde bakım yardımının 9.077 TL'den 10.125 TL'ye yükseltildiğini açıkladı.

SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ ZAMMI OCAK 2025: SED yardımı, evde bakım parası, engelli maaşı, 65 yaş aylığı ne kadar oldu?

SED ÖDEMELERİ NE KADAR OLDU?

Göktaş, ihtiyaç sahibi ailelere çocukları için sağlanan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerinde bir düzenlemeye gidildiğini belirterek, "SED kapsamında çocuk başına yapılan destek tutarı ortalama 6 bin 360 liradan 7 bin 94 liraya yükseldi. Ayrıca koruyucu ailelere yapılan çocuk başı ödemelerin aylık ortalaması da 10 bin 159 liradan 11 bin 332 liraya çıkarıldı." şeklinde açıklamada bulundu.

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