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SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ ZAMMI OCAK 2025: SED yardımı, evde bakım parası, engelli maaşı, 65 yaş aylığı ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 12.01.2025 19:34
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025
19:34
SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ ZAMMI OCAK 2025: SED yardımı, evde bakım parası, engelli maaşı, 65 yaş aylığı ne kadar oldu?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Ocak 2025'te memur maaş katsayısındaki yeni düzenleme doğrultusunda sosyal hizmet ödemelerinde de güncellemeler yapıldığını duyurdu. Bu kapsamda, Sosyal Ekonomik Destek (SED) yardımı, evde bakım maaşı, engelli maaşı, 65 yaş aylığı ve dul ve yetim maaşlarında artış gerçekleştirildi. Peki, Ocak 2025 sosyal destek ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu,yüzde kaç zamlandı?