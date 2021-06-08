Sosyal destek parası e-Devlet ile 1100 TL pandemi sosyal destek yardımı başvuru ve sonuç ekranı: 1100 TL yardım başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kimler alabilir?

Bakanlık tarafından yürütülen 1100 TL sosyal yardım başvurusu binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. Geçen sene 1000 lira olan ödeneğin bu yıl 100 lira artması talebi arttırırken pandemi sosyal destek parası e-Devlet üzerinden başvuranların hesaplarına, yoksa PTT kartlarına, her ikisi de yoksa konutlarına zarf içerisinde teslim ediliyor. Sosyal yardımdan faydalanmak isteyenler "sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, kimler alabilir ve sonuç sorgulama nasıl yapılır" sorularına yanıt arıyor. Peki 1100 TL yardım başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? e-Devlet ile 1100 TL pandemi sosyal destek yardımı başvurusu ve sonuç ekranı