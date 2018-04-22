Sosyal medya bunu konuşuyor! Eğer 60 saniyede bulamazsanız...

Sosyal medyada paylaşılan bir bulmaca, kafaları karıştırdı. 13 satır boyunca X ve Y harflerinin yer aldığı görselde toplam 5 Y harfi bulunduğu kaydediliyor. Ancak 60 saniyede hiç kimse 5 Y harfini bulamıyor. Geçtiğimiz günlerde İngiliz The Sun gazetesi, sosyal medyada paylaşılan bir sorunun cevabına sitesinde haber olarak yer verdi. Basit bir denklem sorusu gibi görünen probleme herkes 19 veya 26 yanıtını verdi. Oysa sorunun yanıtı farklı. Buradaki yanlışlık nerede? Soru işaretinin olduğu yere hangi yanıt gelmeli? Resimde yer alan 4'lerin arasından A'yı bulun. Soru işaretinin olduğu bölüme alttaki sarı alandan hangisi gelmeli? Bu şekli dört eşit parçaya bölün.