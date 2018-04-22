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bunu konuşuyor! Eğer 60 saniyede bulamazsanız...

Giriş Tarihi: 22.04.2018 18:42 Güncelleme Tarihi: 22.04.2018 18:53
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bunu konuşuyor! Eğer 60 saniyede bulamazsanız...
Sosyal medya bunu konuşuyor! Eğer 60 saniyede bulamazsanız...

da paylaşılan bir bulmaca, kafaları karıştırdı. 13 satır boyunca X ve Y harflerinin yer aldığı görselde toplam 5 Y harfi bulunduğu kaydediliyor. Ancak 60 saniyede hiç kimse 5 Y harfini bulamıyor.

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bunu konuşuyor! Eğer 60 saniyede bulamazsanız...
Sosyal medya bunu konuşuyor! Eğer 60 saniyede bulamazsanız...

Geçtiğimiz günlerde İngiliz The Sun gazetesi, da paylaşılan bir nun cevabına sitesinde haber olarak yer verdi. Basit bir denklem sorusu gibi görünen probleme herkes 19 veya 26 yanıtını verdi. Oysa sorunun yanıtı farklı.

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bunu konuşuyor! Eğer 60 saniyede bulamazsanız...
Sosyal medya bunu konuşuyor! Eğer 60 saniyede bulamazsanız...

Buradaki yanlışlık nerede?

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bunu konuşuyor! Eğer 60 saniyede bulamazsanız...
Sosyal medya bunu konuşuyor! Eğer 60 saniyede bulamazsanız...

işaretinin olduğu yere hangi yanıt gelmeli?

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bunu konuşuyor! Eğer 60 saniyede bulamazsanız...
Sosyal medya bunu konuşuyor! Eğer 60 saniyede bulamazsanız...

Resimde yer alan 4'lerin arasından A'yı bulun.

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bunu konuşuyor! Eğer 60 saniyede bulamazsanız...
Sosyal medya bunu konuşuyor! Eğer 60 saniyede bulamazsanız...

işaretinin olduğu bölüme alttaki sarı alandan hangisi gelmeli?

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bunu konuşuyor! Eğer 60 saniyede bulamazsanız...
Sosyal medya bunu konuşuyor! Eğer 60 saniyede bulamazsanız...

Bu şekli dört eşit parçaya bölün.

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