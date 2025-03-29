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Sosyal medya tartışması kanlı bitti! Çekiçli-bıçaklı kavganın sebebi pes dedirtti! "Arkadaşıma onu yapınca..."
Giriş Tarihi: 29.03.2025 11:27
Güncelleme Tarihi: 29.03.2025
11:27
Sosyal medya tartışması kanlı bitti! Çekiçli-bıçaklı kavganın sebebi pes dedirtti! "Arkadaşıma onu yapınca..."
İstanbul Başakşehir'de 16 ve 17 yaşındaki iki arkadaşın sosyal medya üzerinden küfürleşmesiyle başlayan kavga cinayetle bitti. Sokakta karşılaşan arkadaşların birbirine çekiç ve bıçakla saldırdığı kavgada Kudbettin Berat Çimenli (16) hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Kağan İ.'nin ifadesinde "Önce o bana çekiçle vurdu, bende kendimi korumaya çalıştım" dediği öğrenildi.