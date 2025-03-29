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Giriş Tarihi: 29.03.2025 11:27 Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 11:27

Sosyal medya tartışması kanlı bitti! Çekiçli-bıçaklı kavganın sebebi pes dedirtti! "Arkadaşıma onu yapınca..."

İstanbul Başakşehir'de 16 ve 17 yaşındaki iki arkadaşın sosyal medya üzerinden küfürleşmesiyle başlayan kavga cinayetle bitti. Sokakta karşılaşan arkadaşların birbirine çekiç ve bıçakla saldırdığı kavgada Kudbettin Berat Çimenli (16) hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Kağan İ.'nin ifadesinde "Önce o bana çekiçle vurdu, bende kendimi korumaya çalıştım" dediği öğrenildi.

Yunus Emre KAVAK
Sosyal medya tartışması kanlı bitti! Çekiçli-bıçaklı kavganın sebebi pes dedirtti! Arkadaşıma onu yapınca...

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Şahintepe Mahallesi'nde meydana geldi. Nigar sokaktaki marketin önünde karşılaşan Kudrettin Berat Çimenli ve Kağan İ. henüz bilinmeyen bir nedenle kavga etti.

Sosyal medya tartışması kanlı bitti! Çekiçli-bıçaklı kavganın sebebi pes dedirtti! Arkadaşıma onu yapınca...

HUSUMETLİSİNE ÇEKİÇLE VURDU!

Kağan İ. çekiçle vururken Kudrettin Berat Çimenli bıçakla saldırdı. Kavgayı görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ağır yaralanan Kudrettin Berat Çimenli, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kanuni Sultan Süleyman Hastanesine kaldırılırken Kağan İ. koşarak kaçtı.

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Sosyal medya tartışması kanlı bitti! Çekiçli-bıçaklı kavganın sebebi pes dedirtti! Arkadaşıma onu yapınca...

Çimenli, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken Kağan İ., polis tarafından kısa sürede yakalandı.

Sosyal medya tartışması kanlı bitti! Çekiçli-bıçaklı kavganın sebebi pes dedirtti! Arkadaşıma onu yapınca...

TARTIŞMA SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN BAŞLADI...

Şüphelinin poliste yapılan sorgusunda, sosyal medya üzerinden nedenini bilmediği bir sebepten dolayı tartıştıklarını ve olay günü karşılaştıklarında da kavga ettiklerini söylediği öğrenildi.

Sosyal medya tartışması kanlı bitti! Çekiçli-bıçaklı kavganın sebebi pes dedirtti! Arkadaşıma onu yapınca...

Arkadaşının başına çekiçle vurduğunu anlatan şüphelinin kendisini korumak için bıçağını rastgele salladığını anlattığı öğrenildi.