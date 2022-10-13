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Haberler Yaşam SOSYAL MEDYA YASASI 2022 SON DURUM - MADDELERİ: Sosyal medya yasası nedir, maddeleri nelerdir, ne zaman çıkacak, neler değişecek?
Giriş Tarihi: 13.10.2022 08:13 Güncelleme Tarihi: 13.10.2022 08:13

SOSYAL MEDYA YASASI 2022 SON DURUM - MADDELERİ: Sosyal medya yasası nedir, maddeleri nelerdir, ne zaman çıkacak, neler değişecek?

Sosyal Medya Yasası kapsamındaki 40 maddeden 18'i kabul edildi. Meclis, üç ay süren ardından yeniden mesaiye başlarken ilk olarak masada ülke gündeminde birçok farklı konuyu içerisinde barındıran dezenformasyon kanunu yer aldı. Bu yasa teklifinin içerisinde sosyal medya yasası da yer alıyor. Vatandaşlark konuyla ilgili olarak "Sosyal medya yasası nedir, maddeleri nelerdir, ne zaman çıkacak, neler değişecek?" sorularına yanıt arıyor. İşte meclis gündeminde yer alan sosyal medya yasası maddeleri ve tüm bu detaylar.

SOSYAL MEDYA YASASI 2022 SON DURUM - MADDELERİ: Sosyal medya yasası nedir, maddeleri nelerdir, ne zaman çıkacak, neler değişecek?

Sosyal medya yasası maddeleri ile merak konusu haline geliyor. Bilindiği üzere 1 Ekim 2022'de Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), üç aylık aranın ardından yeniden yasama çalışmalarına başladı. Masaya gelen ilk konu ise sosyal medya yasasını da içeren dezenformasyon kanunu oldu. Gelen son bilgiye göre; yasa kapsamındaki 40 maddeden 18'i kabul edildi. Peki; nedir bu sosyal medya yasası, bu yasayla neler değişecek? İşte merak edilen o detaylar.

SOSYAL MEDYA YASASI 2022 SON DURUM - MADDELERİ: Sosyal medya yasası nedir, maddeleri nelerdir, ne zaman çıkacak, neler değişecek?

Çocuklar korunacak

Çocuklara yönelik uygulamalar konusunda "ayrıştırılmış hizmet" sunumunun sağlanması ile çocuk kullanıcıların internet ortamında ve sosyal medya mecralarında yasa dışı, ahlaki değerlere aykırı ve zararlı olabilecek içeriklere maruz kalmasının önüne geçilebilecek.

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SOSYAL MEDYA YASASI 2022 SON DURUM - MADDELERİ: Sosyal medya yasası nedir, maddeleri nelerdir, ne zaman çıkacak, neler değişecek?

Çocuklar maruz kalmamaları gereken görüntü, ses, yazı vb. içeriklere karşı korunacak.

Çocukların, gençlerin ve ailenin, internetin yasa dışı içerikleri hakkında bilinçlendirilmesi ve güvenli kullanımı konusunda bilgilendirilmesi için Erişim Sağlayıcıları Birliği'ne ilave görevler verilecek.

SOSYAL MEDYA YASASI 2022 SON DURUM - MADDELERİ: Sosyal medya yasası nedir, maddeleri nelerdir, ne zaman çıkacak, neler değişecek?

Haber içerikleri korunacak

Tüm haber siteleri, yayınladıkları içerikleri saklamak zorunda olacak. Böylelikle hukuka aykırı içeriklerin yok edilmesi ve keyfi olarak ortadan kaldırılmasının önüne geçilmiş olacak.

SOSYAL MEDYA YASASI 2022 SON DURUM - MADDELERİ: Sosyal medya yasası nedir, maddeleri nelerdir, ne zaman çıkacak, neler değişecek?

Yayılan içerik derhal ortadan kaldırılabilecek

Bir içerik için verilen kaldırma kararı, içeriğin her site ve platformdan kaldırılması için yeterli olacak.

Kişilik hakkının zedelenmesi şikayeti ile mahkemeye başvuru yapıp içeriğin kaldırılması talebinde bulunan ve talebi mahkemece kabul edilen kişiler artık diğer siteler için başvuru yaptığında mevcut karar bu adresler için de uygulanacak. Her site için ayrı karar çıkarılması gerekmeyecek.

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