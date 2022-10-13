SOSYAL MEDYA YASASI 2022 SON DURUM - MADDELERİ: Sosyal medya yasası nedir, maddeleri nelerdir, ne zaman çıkacak, neler değişecek?

Sosyal Medya Yasası kapsamındaki 40 maddeden 18'i kabul edildi. Meclis, üç ay süren ardından yeniden mesaiye başlarken ilk olarak masada ülke gündeminde birçok farklı konuyu içerisinde barındıran dezenformasyon kanunu yer aldı. Bu yasa teklifinin içerisinde sosyal medya yasası da yer alıyor. Vatandaşlark konuyla ilgili olarak "Sosyal medya yasası nedir, maddeleri nelerdir, ne zaman çıkacak, neler değişecek?" sorularına yanıt arıyor. İşte meclis gündeminde yer alan sosyal medya yasası maddeleri ve tüm bu detaylar.