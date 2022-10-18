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Giriş Tarihi: 18.10.2022 10:46 Güncelleme Tarihi: 18.10.2022 10:46

Sosyal Medya Yasası nedir, neleri değiştirdi? Yürürlüğe girdi! 2022 Sosyal Medya Yasası maddeleri, kapsamı ve içeriği

Sosyal Medya Yasası ve dezenformasyonla mücadele düzenlemesi olarak adlandırılan basın kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik düzenlemesi Resmi Gazetede yayımlandı. Hemen ardından gündeme gelen sosyal medya yasası nedir, içeriği ne gibi sorular yanıt aramaya başladı. Meclis'te görüşülen yasanın yürürlüğe girdiği kamuoyu ile paylaşıldı. Bu noktada sosyal medya yasası maddeleri ve 29. Madde konusunda araştırmalar başladı. İşte, basın kartı, haber güvenirliği, resmi ilan, reklam ve künye gibi konuları kapsayan yasa hakkında tüm merak edilenler…

Sosyal Medya Yasası nedir, neleri değiştirdi? Yürürlüğe girdi! 2022 Sosyal Medya Yasası maddeleri, kapsamı ve içeriği

Sosyal Medya Yasası maddeleri gündemdeki yerini aldı. Resmi Gazete ile duyurulan yasanın yürürlüğe girişi ardından konuyla ilgili bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar araştırmalara başladı. Sosyal Medya Yasası nedir sorusu ile içerik ve kapsam hakkında bilgilere ulaşmak mümkün. Basın çalışanlarını, çocukların sosyal medya kullanımlarını korumayı ve güvenilir haber akışını hedefleyen yasada sona gelindi. İşte, 2022 sosyal medya yasası 29. Madde ile kapsamı ve içeriği hakkında detaylar…

Sosyal Medya Yasası nedir, neleri değiştirdi? Yürürlüğe girdi! 2022 Sosyal Medya Yasası maddeleri, kapsamı ve içeriği

SOSYAL MEDYA YASASI YÜRÜRLÜĞE GİRDİ!

Basın kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

"Dezenformasyonla mücadele düzenlemesi" olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşmıştı.

Yasa ile Türkiye'de haber üreten ve yayın yapan internet medyası, sosyal ağ şirketleri, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayan kuruluşlar ve kişiler faaliyetlerinden sorumlu tutulacak. İnternet kullanıcılarının her türlü suistimalden, ihlalden ve saldırıdan korunması hedefleniyor.

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Sosyal Medya Yasası nedir, neleri değiştirdi? Yürürlüğe girdi! 2022 Sosyal Medya Yasası maddeleri, kapsamı ve içeriği

SOSYAL MEDYA YASASI MADDELERİ NELER?

Ayrıştırılmış Hizmet

Çocuklara yönelik uygulamalar konusunda "ayrıştırılmış hizmet" sunumunun sağlanması ile çocuk kullanıcıların internet ortamında ve sosyal medya mecralarında yasa dışı, ahlaki değerlere aykırı ve zararlı olabilecek içeriklere maruz kalmasının önüne geçilebilecek.

Çocuklar maruz kalmamaları gereken görüntü, ses, yazı vb. içeriklere karşı korunacak.

Çocukların, gençlerin ve ailenin, internetin yasa dışı içerikleri hakkında bilinçlendirilmesi ve güvenli kullanımı konusunda bilgilendirilmesi için Erişim Sağlayıcıları Birliği'ne ilave görevler verilecek.

Sosyal Medya Yasası nedir, neleri değiştirdi? Yürürlüğe girdi! 2022 Sosyal Medya Yasası maddeleri, kapsamı ve içeriği

Haber İçerikleri

Tüm haber siteleri, yayınladıkları içerikleri saklamak zorunda olacak. Böylelikle hukuka aykırı içeriklerin yok edilmesi ve keyfi olarak ortadan kaldırılmasının önüne geçilmiş olacak.

Resmi İlan ve Reklam

Basın İlan Kurumu Kanununun 45. maddesinden sonra gelmek üzere 45/A maddesi eklenerek, resmi ilan ve reklamların internet haber sitelerinde belirli kurallar çerçevesinde yayınlatılması ve internet haber sitelerinin bu şekilde desteklenmesi öngörülüyor.

Sosyal Medya Yasası nedir, neleri değiştirdi? Yürürlüğe girdi! 2022 Sosyal Medya Yasası maddeleri, kapsamı ve içeriği

İçerik Kaldırma Kararı

Bir içerik için verilen kaldırma kararı, içeriğin her site ve platformdan kaldırılması için yeterli olacak.

Kişilik hakkının zedelenmesi şikayeti ile mahkemeye başvuru yapıp içeriğin kaldırılması talebinde bulunan ve talebi mahkemece kabul edilen kişiler artık diğer siteler için başvuru yaptığında mevcut karar bu adresler için de uygulanacak. Her site için ayrı karar çıkarılması gerekmeyecek.

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