Sosyal Medya Yasası nedir, neleri değiştirdi? Yürürlüğe girdi! 2022 Sosyal Medya Yasası maddeleri, kapsamı ve içeriği

Sosyal Medya Yasası ve dezenformasyonla mücadele düzenlemesi olarak adlandırılan basın kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik düzenlemesi Resmi Gazetede yayımlandı. Hemen ardından gündeme gelen sosyal medya yasası nedir, içeriği ne gibi sorular yanıt aramaya başladı. Meclis'te görüşülen yasanın yürürlüğe girdiği kamuoyu ile paylaşıldı. Bu noktada sosyal medya yasası maddeleri ve 29. Madde konusunda araştırmalar başladı. İşte, basın kartı, haber güvenirliği, resmi ilan, reklam ve künye gibi konuları kapsayan yasa hakkında tüm merak edilenler…