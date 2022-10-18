Sosyal Medya Yasası nedir, neleri değiştirdi? Yürürlüğe girdi! 2022 Sosyal Medya Yasası maddeleri, kapsamı ve içeriği

İçerik Kaldırma Kararı

Bir içerik için verilen kaldırma kararı, içeriğin her site ve platformdan kaldırılması için yeterli olacak.

Kişilik hakkının zedelenmesi şikayeti ile mahkemeye başvuru yapıp içeriğin kaldırılması talebinde bulunan ve talebi mahkemece kabul edilen kişiler artık diğer siteler için başvuru yaptığında mevcut karar bu adresler için de uygulanacak. Her site için ayrı karar çıkarılması gerekmeyecek.