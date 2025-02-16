Sosyal medyada asistan tuzağı! İş ilanı verip kadınları kandırdı! " İş insanlarının asistanı olacaksınız"

İstanbul'da polise başvuran 17 yaşındaki E.S., internet üzerinden gördüğü bir iş ilanıyla ilgili iş görüşmesine gittiğini, görüştüğü kişinin kendisini fuhuşa zorladığını söyleyerek şikayetçi oldu. Ahlak Büro Amirliği tarafından olayla ilgili soruşturma başlatılırken, 17 yaşındaki E.S.'nin söylediği Bağcılar'da bir adrese giderek şüpheli Maşuk A.'yı gözaltına aldı.