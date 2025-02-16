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Sosyal medyada asistan tuzağı! İş ilanı verip kadınları kandırdı! " İş insanlarının asistanı olacaksınız"
Giriş Tarihi: 16.02.2025 09:03
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025
09:03
Sosyal medyada asistan tuzağı! İş ilanı verip kadınları kandırdı! " İş insanlarının asistanı olacaksınız"
Sosyal paylaşım platformları üzerinden verdiği 'yakın asistan aranıyor' ilanlarına başvuran kadınları kandırarak arkadaş olan ardından da kadınların müstehcen fotoğraflarıyla başkalarına pazarladığı öne sürülen Maşuk A.(46) Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin son işinde 17 yaşında bir kızın şikayet üzerine gözaltına alındığı öğrenildi. Adliyeye sevk edilen Maşuk A. tutuklandı.