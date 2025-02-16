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Giriş Tarihi: 16.02.2025 09:03 Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 09:03

Sosyal medyada asistan tuzağı! İş ilanı verip kadınları kandırdı! " İş insanlarının asistanı olacaksınız"

Sosyal paylaşım platformları üzerinden verdiği 'yakın asistan aranıyor' ilanlarına başvuran kadınları kandırarak arkadaş olan ardından da kadınların müstehcen fotoğraflarıyla başkalarına pazarladığı öne sürülen Maşuk A.(46) Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin son işinde 17 yaşında bir kızın şikayet üzerine gözaltına alındığı öğrenildi. Adliyeye sevk edilen Maşuk A. tutuklandı.

Yunus Emre KAVAK
Sosyal medyada asistan tuzağı! İş ilanı verip kadınları kandırdı! İş insanlarının asistanı olacaksınız

İstanbul'da polise başvuran 17 yaşındaki E.S., internet üzerinden gördüğü bir iş ilanıyla ilgili iş görüşmesine gittiğini, görüştüğü kişinin kendisini fuhuşa zorladığını söyleyerek şikayetçi oldu. Ahlak Büro Amirliği tarafından olayla ilgili soruşturma başlatılırken, 17 yaşındaki E.S.'nin söylediği Bağcılar'da bir adrese giderek şüpheli Maşuk A.'yı gözaltına aldı.

Sosyal medyada asistan tuzağı! İş ilanı verip kadınları kandırdı! İş insanlarının asistanı olacaksınız

AHLAK BÜRO İĞRENÇ YÖNTEMİ DEŞİFRE ETTİ

Asayiş şube müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliğine getirilen Maşuk A.'nın kendisini inşaatçı işadamı olarak tanıtarak sosyal medya üzerinde iş ilanları verdiği belirlendi. "Yakın asistan aranıyor" ilanlarına cevap veren kadınları görüşmeye çağırmadan önce resimlerini isteyen şüphelinin, beğendiklerini Bürosuna çağırdığı öğrenildi.

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Sosyal medyada asistan tuzağı! İş ilanı verip kadınları kandırdı! İş insanlarının asistanı olacaksınız

Görüşme sırasında iş arayan kadınlarla samimiyet kuran şüphelinin "Büyük iş adamlarının yanında asistan olacaksınız. Çok para kazanacaksınız" vaatleriyle kandırdığı kadınların bir kısmıyla birlikte olduğu ardından onları başka erkeklere de pazarladığı iddia edildi.

Sosyal medyada asistan tuzağı! İş ilanı verip kadınları kandırdı! İş insanlarının asistanı olacaksınız

BİR ŞİKAYETÇİ DAHA GELDİ

Ahlak Büro Amirliğinde gelen S.C. (26) adlı kadının da Maşuk A.'dan şikayetçi olduğu belirtildi. Polisteki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen Maşuk A.'nın ise kimseye zorla bir şey yaptırmadığını söylediği öğrenildi. Şüpheli işlemlerinin ardından, Çocuğun cinsel istismarı, fuhuşa aracılık ve yer temin etmek suçlamasıyla adliyeye sevk edilen Maşuk A. tutuklandı.

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