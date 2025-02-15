Haberler
Yaşam
Sosyal medyada asistan tuzağı! İş ilanı verip kadınları kandırdı! "Size çok para kazandıracağım"
Giriş Tarihi: 15.02.2025 15:04
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025
15:42
Sosyal medyada asistan tuzağı! İş ilanı verip kadınları kandırdı! "Size çok para kazandıracağım"
Sosyal Paylaşım platformları üzerinde verdiği 'yakın asistan aranıyor' ilanlarına başvuran kadınları kandırarak arkadaş olan ardından da kadınların müstehcen fotoğraflarıyla başkalarına pazarladığı öne sürülen Maşuk A.(46) Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin son işinde 17 yaşında bir kızın şikayet üzerine gözaltına alındığı öğrenildi. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.