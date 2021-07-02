Sosyal medyada rötuşlanan fotoğraflara etiket zorunluluğu geldi! Yeni düzenleme Norveç'te kabul edildi

Yakın zamanda kabul edilen yasaya göre vücudun şeklini, boyutunu ve görünüşünü değiştiren düzenleme yapılmış reklamlarda, Norveç Çocuk ve Aile İşleri Bakanlığı tarafından tasarlanmış standart bir etiket yer alacak. Yasa Facebook, Snapchat, TikTok, Twitter, Instagram ve diğer sosyal medya platformlarının hepsini kapsıyor. Herhangi bir ihlal durumunda ise para cezası verilecek. Ancak yasanın gerektiği şekilde etiketleme yapılmayıp, ihlaller devam ederse para cezası katlanarak artacak, hatta aşırı durumlarda hapis cezası bile devreye girebilir.