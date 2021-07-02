Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Sosyal medyada rötuşlanan fotoğraflara etiket zorunluluğu geldi! Yeni düzenleme Norveç'te kabul edildi
Giriş Tarihi: 02.07.2021 16:29 Güncelleme Tarihi: 02.07.2021 16:30

Sosyal medyada rötuşlanan fotoğraflara etiket zorunluluğu geldi! Yeni düzenleme Norveç'te kabul edildi

Norveç'te gerçekçi olmayan güzellik standartlarıyla mücadele etmek için yeni bir yasa kabul edildi. Bundan sonra reklamverenlerin ve influencer'ların rötuşlanmış fotoğrafları etkiketlemesi gerekecek.

Sosyal medyada rötuşlanan fotoğraflara etiket zorunluluğu geldi! Yeni düzenleme Norveç'te kabul edildi

Yakın zamanda kabul edilen yasaya göre vücudun şeklini, boyutunu ve görünüşünü değiştiren düzenleme yapılmış reklamlarda, Norveç Çocuk ve Aile İşleri Bakanlığı tarafından tasarlanmış standart bir etiket yer alacak. Yasa Facebook, Snapchat, TikTok, Twitter, Instagram ve diğer sosyal medya platformlarının hepsini kapsıyor. Herhangi bir ihlal durumunda ise para cezası verilecek. Ancak yasanın gerektiği şekilde etiketleme yapılmayıp, ihlaller devam ederse para cezası katlanarak artacak, hatta aşırı durumlarda hapis cezası bile devreye girebilir.

Sosyal medyada rötuşlanan fotoğraflara etiket zorunluluğu geldi! Yeni düzenleme Norveç'te kabul edildi

Bu düzenleme Norveç'te güzellik standartlarıyla ilgili kusursuz vücut baskısı tartışmalarının yaşandığı bir dönemde kabul edildi. Çocuk ve Aile Bakanlığı, kusursuz vücut baskısının yaygınlaştığını, insanların özgüvenini ve psikolojilerini etkilediğini belirtti. Sosyal medyada böyle olan paylaşımların da bu duruma katkı sağladığını belirtti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sosyal medyada rötuşlanan fotoğraflara etiket zorunluluğu geldi! Yeni düzenleme Norveç'te kabul edildi

Çocuk ve Aile Bakanlığı tarafından sunulan ve onaylanan yasada, "Kusursuz vücut baskısı genellikle fark edilmez ve mücadele etmesi zordur. Rötuşlanmış veya başka bir şekilde oynama yapılmış reklamların etiketlenmesi vücut baskısına karşı olan bir önlem" açıklaması yer alıyor.

Sosyal medyada rötuşlanan fotoğraflara etiket zorunluluğu geldi! Yeni düzenleme Norveç'te kabul edildi

Yeni yasa bir yandan tartışmalara da yol açtı. Yasayı olumlu karşılayanlar kadar olumsuz karşılayanlar da oldu. Bazı uzmanlar influencer'ların zorluklarla karşılaşabileceğini belirtti. Yeni yasanın ne zaman yürürlüğe gireceğini ise Norveç Kralı karar verecek.

Sosyal medyada rötuşlanan fotoğraflara etiket zorunluluğu geldi! Yeni düzenleme Norveç'te kabul edildi
SON DAKİKA