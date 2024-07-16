Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Sosyal medyada tanıştığı adam genç kıza kabusu yaşattı: 3 arkadaşıyla birlikte gece boyunca…
Giriş Tarihi: 16.07.2024 11:21 Güncelleme Tarihi: 16.07.2024 11:21

Sosyal medyada tanıştığı adam genç kıza kabusu yaşattı: 3 arkadaşıyla birlikte gece boyunca…

Bursa'da 16 yaşındaki E.T., sosyal medyadan tanıştığı Firuz Naobi'nin evinde kabusu yaşadı. Firuz Naobi ve 3 arkadaşının gece boyunca cinsel istismarına uğrayan E.T., soluğu karakolda aldı. Genç kız yaşadığı kabus dolu dakikaları tek tek anlattı.

DHA
Sosyal medyada tanıştığı adam genç kıza kabusu yaşattı: 3 arkadaşıyla birlikte gece boyunca…

Bursa'da yaşayan E.T., sosyal medyadan tanışıp, arkadaş olduğu Firuz Naobi ile 2023 Kasım ayında buluştu. E.T. birlikte gezip yemek yedikten sonra daveti üzerine Naobi'nin, Naser Ahmed Azizi (37), Samet Ali Nazeri (21) ve Sufi Pivani (21) ile birlikte kaldığı Kestel ilçesindeki evine gitti. Bu kişilerle bir süre sohbet eden genç kız, iddiaya göre uyumak için gittiği odada, Firuz Naobi ve 3 arkadaşının cinsel istismarına uğradı.

Sosyal medyada tanıştığı adam genç kıza kabusu yaşattı: 3 arkadaşıyla birlikte gece boyunca…

ELLERİ VE AYAKLARINI BAĞLAYIP…

E.T.'yi elleri ve ayaklarından tutarak etkisiz hale getiren şüpheliler, genç kıza, ağlayıp yalvarmasına rağmen gece boyunca defalarca cinsel istismarda bulundu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sosyal medyada tanıştığı adam genç kıza kabusu yaşattı: 3 arkadaşıyla birlikte gece boyunca…

Şüphelilerin, "Yaşadıklarını anlatırsan sana daha kötüsünü yaparız" diyerek tanınmaması için erkek kıyafeti giydirip, 200 lira vererek evine gönderdikleri E.T., yaşadıklarını ailesine anlattı. Ailenin şikayeti sonrası gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

Sosyal medyada tanıştığı adam genç kıza kabusu yaşattı: 3 arkadaşıyla birlikte gece boyunca…

'AKLIMDAN KÖTÜ BİR ŞEY GEÇMEDİ'

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sonunda tutuklu 4 sanık hakkında Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İlk duruşmada pedagog eşliğinde ifade veren E.T. yaşadıklarını anlattı:

Sosyal medyada tanıştığı adam genç kıza kabusu yaşattı: 3 arkadaşıyla birlikte gece boyunca…

"Geçtiğimiz ekim ayında sosyal medyada Firuz ile tanıştık. Kasım ayında buluşmaya karar verdik. O gün birlikte gezip, yemek yedik. Daha sonra beni evine davet etti. Ben de gittim. Burada, bana hiç bahsetmediği 3 arkadaşı vardı. Aklımdan kötü bir şey geçmedi. Sohbet ettikten sonra, kendimi kötü hissettiğim için odaya çekildim.

SON DAKİKA