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Sosyal medyada tanıştığı adam genç kıza kabusu yaşattı: 3 arkadaşıyla birlikte gece boyunca…
Giriş Tarihi: 16.07.2024 11:21
Güncelleme Tarihi: 16.07.2024
11:21
Sosyal medyada tanıştığı adam genç kıza kabusu yaşattı: 3 arkadaşıyla birlikte gece boyunca…
Bursa'da 16 yaşındaki E.T., sosyal medyadan tanıştığı Firuz Naobi'nin evinde kabusu yaşadı. Firuz Naobi ve 3 arkadaşının gece boyunca cinsel istismarına uğrayan E.T., soluğu karakolda aldı. Genç kız yaşadığı kabus dolu dakikaları tek tek anlattı.