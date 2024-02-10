Sosyal medyada tanıştığı adam kabusu yaşattı! Her satırı korkunç: Cinsel taciz ve sigarayla işkence!

CİNSEL TACİZ VE ŞİDDET İDDİASI

K.M. ile ayrı odada kalan genç kız, K.M.'nin yüksek sesle müzik dinlemesinden dolayı rahatsız olduğu için valizini alıp evden çıkmak istedi. Bu sırada K.M., genç kızı ittirerek kapıyı arkadan kilitledi ve anahtarı aldı.