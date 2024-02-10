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Haberler Yaşam Sosyal medyada tanıştığı adam kabusu yaşattı! Her satırı korkunç: Cinsel taciz ve sigarayla işkence!
Giriş Tarihi: 10.02.2024 12:14 Güncelleme Tarihi: 10.02.2024 12:14

Sosyal medyada tanıştığı adam kabusu yaşattı! Her satırı korkunç: Cinsel taciz ve sigarayla işkence!

İzmir'de genç kız sosyal medyada tanıştığı K.M.'nin evine gitti. İddiaya göre cinsel istismara uğradı, darp edildi. Kabusu yaşayan genç kız, K.M'nin vücudunda sigara söndürmeye çalıştığını söyleyerek arkadaşından yardım istedi. Mahkeme, tutuklanan K.M. kullandığı sigarayı silah kabul etti. 18 yıl hapsini istedi.

İLKER TURAK
Sosyal medyada tanıştığı adam kabusu yaşattı! Her satırı korkunç: Cinsel taciz ve sigarayla işkence!

Korkunç olay İzmir'de meydana geldi. Bir genç kız, sosyal medyadan tanıştığı K.M. isimli erkeğin daveti üzerine Kuşadası'na gitti.

Sosyal medyada tanıştığı adam kabusu yaşattı! Her satırı korkunç: Cinsel taciz ve sigarayla işkence!

Genç kız, eşyalarını K.M.'nin evine bıraktıktan sonra birlikte denize girdi. Denizde K.M., genç kıza cinsel tacizde bulunmak istedi. Genç kızın dokunmasını istememesi üzerine ikili eve geçti. Bir süre sonra genç kız evden ayrılmak istedi ancak İzmir'e akşam saatlerinde otobüs olmaması ve otel fiyatlarının da yüksek olması nedeniyle geceyi K.M.'nin evinde geçirmeye karar verdi.

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Sosyal medyada tanıştığı adam kabusu yaşattı! Her satırı korkunç: Cinsel taciz ve sigarayla işkence!

CİNSEL TACİZ VE ŞİDDET İDDİASI

K.M. ile ayrı odada kalan genç kız, K.M.'nin yüksek sesle müzik dinlemesinden dolayı rahatsız olduğu için valizini alıp evden çıkmak istedi. Bu sırada K.M., genç kızı ittirerek kapıyı arkadan kilitledi ve anahtarı aldı.

Sosyal medyada tanıştığı adam kabusu yaşattı! Her satırı korkunç: Cinsel taciz ve sigarayla işkence!

Genç kızın bağırması üzerine K.M. eli ile ağzını kapatarak cinsel tacizde bulunmaya başladı. Genç kızın direnmesi üzerine K.M. "yumruğu yiyeceksin" diyerek genç kıza rızası dışında sabaha kadar cinsel tacizde bulundu. K.M., elindeki sigarayı genç kızın cinsel organına ve bacaklarına yaklaştırarak basacağını söyleyerek korkuttu.

Sosyal medyada tanıştığı adam kabusu yaşattı! Her satırı korkunç: Cinsel taciz ve sigarayla işkence!

ARKADAŞINI ARAYIP YARDIM İSTEDİ

Havanın aydınlanmaya başlamasıyla birlikte genç kız, K.M.'yi artık uyumaları gerektiğini söyleyerek ikna etti. K.M. ile birlikte uyur gibi yapan genç kız daha sonra ayrı koltuğa geçti ve çantasından telefonunu alıp arkadaşına evin adresini vererek polis çağırmasını istedi.

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