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Sosyal medyada tanıştığı adam kabusu yaşattı! Her satırı korkunç: Cinsel taciz ve sigarayla işkence!
Giriş Tarihi: 10.02.2024 12:14
Güncelleme Tarihi: 10.02.2024
12:14
Sosyal medyada tanıştığı adam kabusu yaşattı! Her satırı korkunç: Cinsel taciz ve sigarayla işkence!
İzmir'de genç kız sosyal medyada tanıştığı K.M.'nin evine gitti. İddiaya göre cinsel istismara uğradı, darp edildi. Kabusu yaşayan genç kız, K.M'nin vücudunda sigara söndürmeye çalıştığını söyleyerek arkadaşından yardım istedi. Mahkeme, tutuklanan K.M. kullandığı sigarayı silah kabul etti. 18 yıl hapsini istedi.