Sosyal medyada yeni trend: 2012 vs 2018

Sosyal medyada bir hayli popülerleşen #2012vs2018 trendi, kullanıcıların 6 yıl önceki halleri ile şimdiki hallerini karşılaştırdıkları fotoğraflardan oluşuyor Geçmişte çekilen utanç verici ve üzücü fotoğrafların ortaya çıkma zamanı geldi! İnternette yükselen yeni bir adım, sosyal medya kullanıcılarının 6 yıl içerisinde ne kadar değiştiklerini gözler önüne seriyor. Bu akımda insanlar 2012 ve 2018 yıllarında çekildikleri fotoğrafları paylaşarak ne kadar değiştiklerini gösteriyorlar. Kilo veren, saçlarını kestiren hatta ve hatta bir zamanlar Çirkin ördek yavrusu olarak adlandırılan kişiler değişimleriyle adeta kendileriyle dalga geçenlere meydan okuyor. Değişen saç rengi verilen kilonun yanında o kadar yıl içerisinde hastalıklar da geride kalabiliyor, geçmişte yaşanan kötü anıları kullanıcılar bu şekilde uğurluyor. İşte 2012vs2018 trendinden örnekler...