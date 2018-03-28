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da yeni trend: 2012 vs 2018

Sosyal medyada bir hayli popülerleşen #2012vs2018 trendi, kullanıcıların 6 yıl önceki halleri ile şimdiki hallerini karşılaştırdıkları fotoğraflardan oluşuyor

Giriş Tarihi: 28.03.2018 09:19 Güncelleme Tarihi: 28.03.2018 10:54
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da yeni trend: 2012 vs 2018
Sosyal medyada yeni trend: 2012 vs 2018

Geçmişte çekilen utanç verici ve üzücü fotoğrafların ortaya çıkma zamanı geldi! İnternette yükselen yeni bir adım, kullanıcılarının 6 yıl içerisinde ne kadar değiştiklerini gözler önüne seriyor.

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da yeni trend: 2012 vs 2018
Sosyal medyada yeni trend: 2012 vs 2018

Bu akımda insanlar 2012 ve 2018 yıllarında çekildikleri fotoğrafları paylaşarak ne kadar değiştiklerini gösteriyorlar.

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da yeni trend: 2012 vs 2018
Sosyal medyada yeni trend: 2012 vs 2018

Kilo veren, saçlarını kestiren hatta ve hatta bir zamanlar "Çirkin ördek yavrusu" olarak adlandırılan kişiler değişimleriyle adeta kendileriyle dalga geçenlere meydan okuyor.

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da yeni trend: 2012 vs 2018
Sosyal medyada yeni trend: 2012 vs 2018

Değişen saç rengi verilen kilonun yanında o kadar yıl içerisinde hastalıklar da geride kalabiliyor, geçmişte yaşanan kötü anıları kullanıcılar bu şekilde uğurluyor.

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da yeni trend: 2012 vs 2018
Sosyal medyada yeni trend: 2012 vs 2018

İşte 2012vs2018 trendinden örnekler...

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da yeni trend: 2012 vs 2018
Sosyal medyada yeni trend: 2012 vs 2018
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da yeni trend: 2012 vs 2018
Sosyal medyada yeni trend: 2012 vs 2018
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