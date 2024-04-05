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Haberler Yaşam Sosyal medyadaki görüntüler tüyler ürpertti: Market çalışanı sokak kedisine öyle şeyler yaptı ki!
Giriş Tarihi: 05.04.2024 15:38 Güncelleme Tarihi: 05.04.2024 15:38

Sosyal medyadaki görüntüler tüyler ürpertti: Market çalışanı sokak kedisine öyle şeyler yaptı ki!

Ankara'da market çalışanı içeriye giren sokak kedisini yakalayıp, tekmeleyerek dışarı attı! Vahşet anları, güvenlik kameralarına da yansıdı. Sosyal medyada yayılan görüntülere tepki yağarken hayvanseverler soluğu savcılıkta aldı.

DHA
Sosyal medyadaki görüntüler tüyler ürpertti: Market çalışanı sokak kedisine öyle şeyler yaptı ki!

Ankara Keçiören'de market çalışanı, içeriye giren sokak kedisini yakalayıp, tekmeleyerek dışarıya attı. Çalışanın, kediye tekme atması güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntü sosyal medyada yer alırken, hayvanseverler duruma tepki gösterdi.

Sosyal medyadaki görüntüler tüyler ürpertti: Market çalışanı sokak kedisine öyle şeyler yaptı ki!

Doğa, İnsan, Hayvan Koruma Bilgilendirme ve Projelendirme Konfederasyonu Başkanı Tülay Danacıoğlu ile Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkanı Haydar Özkan, kediyi bulup, kontrol için kliniğe götürdü. Danacıoğlu ve Özkan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne de şikayette bulundu.

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Sosyal medyadaki görüntüler tüyler ürpertti: Market çalışanı sokak kedisine öyle şeyler yaptı ki!

'ŞİKAYET ETTİK, TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

Danacıoğlu, market yöneticileriyle de görüştüklerini ve çalışanın işten uzaklaştırıldığını öğrendiklerini söyledi. Danacıoğlu, "Hiçbir zararı olmayan bu canlının bu şekilde tekmelenerek marketin dışına atılması kabul edilemez. Biz bununla ilgili gereken hukuki işlemleri başlatılması için müracaatlarımızı yaptık.

Sosyal medyadaki görüntüler tüyler ürpertti: Market çalışanı sokak kedisine öyle şeyler yaptı ki!

Market yöneticileriyle de konuştuk. Sonuna kadar da takipçisi olacağız. Ben çocuğumu markete gönderirken rahat göndermeliyim. Bu kedi burada çok mutlu, çevresi tarafından güzel bakılıyor. Kontrollerini yaptırıp, tekrar yaşadığı alana geri getireceğiz" dedi.

Sosyal medyadaki görüntüler tüyler ürpertti: Market çalışanı sokak kedisine öyle şeyler yaptı ki!

"KABUL EDİLİR BİR ŞEY DEĞİL"

Özkan da gelen ihbarlar doğrultusunda görüntüyü izlediklerinde şaşırdıklarını dile getirerek, "Bir mağaza çalışanı masum bir kediyi mağazadan çıkartırken yere atıyor, ardından tekmeliyor. Bu kabul edilebilir bir şey değil.

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