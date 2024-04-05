Sosyal medyadaki görüntüler tüyler ürpertti: Market çalışanı sokak kedisine öyle şeyler yaptı ki!

'ŞİKAYET ETTİK, TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

Danacıoğlu, market yöneticileriyle de görüştüklerini ve çalışanın işten uzaklaştırıldığını öğrendiklerini söyledi. Danacıoğlu, "Hiçbir zararı olmayan bu canlının bu şekilde tekmelenerek marketin dışına atılması kabul edilemez. Biz bununla ilgili gereken hukuki işlemleri başlatılması için müracaatlarımızı yaptık.