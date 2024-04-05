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Sosyal medyadaki görüntüler tüyler ürpertti: Market çalışanı sokak kedisine öyle şeyler yaptı ki!
Giriş Tarihi: 05.04.2024 15:38
Güncelleme Tarihi: 05.04.2024
15:38
Sosyal medyadaki görüntüler tüyler ürpertti: Market çalışanı sokak kedisine öyle şeyler yaptı ki!
Ankara'da market çalışanı içeriye giren sokak kedisini yakalayıp, tekmeleyerek dışarı attı! Vahşet anları, güvenlik kameralarına da yansıdı. Sosyal medyada yayılan görüntülere tepki yağarken hayvanseverler soluğu savcılıkta aldı.