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Haberler Galeri Sosyal medyadaki iddia sonrası sumak satışı patladı, fiyatı iki katına çıktı

Sosyal medyadaki iddia sonrası satışı patladı, fiyatı iki katına çıktı

Koronavirüse karşı iyi geldiği iddia edilen sumağa yoğun ilgi var. Sosyal medyada da gündem olunca vatandaş aktarlara akın etti. haberine göre; kilosu 20 liradan satılan , satış patlamasından sonra şimdi 40 liraya satılıyor. Piyasada oldukça az bulunan sumak, Adıyaman'da bitmek üzere.

Giriş Tarihi: 27.03.2020 12:46 Güncelleme Tarihi: 27.03.2020 12:47
Sosyal medyadaki iddia sonrası sumak satışı patladı, fiyatı iki katına çıktı

Sosyal medyada çıkan ' koronavirüse iyi geliyor! söylentilerinden sonra aktarlarda sumak satışlarında artış yaşansı. haberine göre piyasada sumak tükenmek üzere.

Sosyal medyadaki iddia sonrası sumak satışı patladı, fiyatı iki katına çıktı

Sosyal medya hesaplarından sumağın korona virüsüne karşı iyi geldiğine dair paylaşımların yapılması üzerine satışlarında adeta patlama yaşanıyor. Kilosu 20 TL'den satılan sumak, 3 gün içerisinde 40 TL oldu.

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Sosyal medyadaki iddia sonrası sumak satışı patladı, fiyatı iki katına çıktı

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsüne karşı sumağın iyi geldiğine dair sosyal medya hesaplarından paylaşımların yapılması üzerine vatandaşlar satıcılarına koştu. Yoğun talep gören sumak Adıyaman piyasasında neredeyse bitti.

Sosyal medyadaki iddia sonrası sumak satışı patladı, fiyatı iki katına çıktı

Daha önceden nadir satılan ve kilosu 20 TL olan , korona virüsüne iyi geldiğine dair paylaşımların yapılmasıyla adet yok satıyor. Piyasada tükenmek üzere olan sumak, Adıyaman'da, 40 TL'ye kadar yükseldi.

Sosyal medyadaki iddia sonrası sumak satışı patladı, fiyatı iki katına çıktı

Kan şekerine, eklem hastalıklarına, kalp rahatsızlıklarına, sindirim sistemine, harareti gidermeye, ateşi düşmesine, karaciğere ve idrar söktürücü özelliğe sahip olduğu bilinen , satıcıları tarafından da neredeyse bulunamıyor.

Sosyal medyadaki iddia sonrası sumak satışı patladı, fiyatı iki katına çıktı
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Sosyal medyadaki iddia sonrası sumak satışı patladı, fiyatı iki katına çıktı
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