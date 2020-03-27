HaberlerGaleriSosyal medyadaki iddia sonrası sumak satışı patladı, fiyatı iki katına çıktı
Sosyal medyadaki iddia sonrası sumak satışı patladı, fiyatı iki katına çıktı
Koronavirüse karşı iyi geldiği iddia edilen sumağa yoğun ilgi var. Sosyal medyada da gündem olunca vatandaş aktarlara akın etti. Son dakika haberine göre; kilosu 20 liradan satılan sumak, satış patlamasından sonra şimdi 40 liraya satılıyor. Piyasada oldukça az bulunan sumak, Adıyaman'da bitmek üzere.
Giriş Tarihi: 27.03.2020
12:46
Güncelleme Tarihi: 27.03.2020
12:47
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