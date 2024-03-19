Sosyal medyadaki linke tıkladı başına gelmeyen kalmadı: Hiç pişman olmayacaksın!

Paranız iadeye düşmüş, 3 iş günü içerisinde hesabınıza iade edilecek' dedi. Sonra ikinci defa havale yapmamı istedi. İkinci kez havale yaptığımda da yine hata olduğunu ve paranın iadeye düştüğünü belirtti. Üçüncü defa benden 11 bin TL göndermemi istedi. Ben de 3 defa olarak 11 bin TL gönderdim. Üçüncü sefer de açıklama kısmına ilan numarasını yazdım. Gerekli şartları yaptığım halde yine olmadığını söylediler. Bu sefer şüphelendim. Benden dördüncü kez de havale yapmamı istediler, bir daha havale yapmadım. 3 iş günü sonra para iadesi hesabıma gelmeyince ben o internet sitesini aradım. İlan numaramı söyleyip, alışveriş yaptığımı dile getirdim. Bana böyle bir ilan ve satış olmadığını ve dolandırıldığımı söylediler. O şekilde dolandırıldığımı anladım. Direkt olarak bankamı aradım, durumu anlattım. Onlar da bana karakola şikayette bulunmam gerektiğini söylediler. İnşallah çabuk yakalanırlar" dedi.