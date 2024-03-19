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Sosyal medyadaki linke tıkladı başına gelmeyen kalmadı: Hiç pişman olmayacaksın!
Giriş Tarihi: 19.03.2024 10:52
Güncelleme Tarihi: 19.03.2024
10:52
Sosyal medyadaki linke tıkladı başına gelmeyen kalmadı: Hiç pişman olmayacaksın!
İstanbul'da yaşayan Nurcan İbili, sosyal medyada gördüğü ucuz eşya linkine tıkladı. Beğendiği koltuk takımını almak isteyince dolandırıcıların ağına düşen İbili'nin başına gelmeyen kalmadı. Havale tuzağıyla aynı parayı üç kez gönderen genç kadın, çok geçmeden dolandırıldığını anladı. "Ben yandım siz yanmayın" diyerek herkesi uyardı.