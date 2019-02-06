Sosyal medyanın yeni fenomeni: Hugo ve Ursula

Köpeği ile ilginç bir projeye adım atan İngiliz kadın bu aralar sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başardı. Sosyal medya Hugo ve onun İngiliz sahibi Ursula'yı konuşuyor. Geçtiğimiz aylarda Hugo isimli golden retriever cinsi köpeği ile bir projeye start veren Ursula Aitchison kısa sürede hatırı sayılır bir popüleritenin sahibi oldu. Londra'da yaşayan 29 yaşındaki kadın Facebook ve Instagram üzerinden yaptığı paylaşımlar ile şimdiden binlerce kullanıcıya ulaşmış durumda. Hugo ve Ursula'dan yüzünüze bir tebessüm yerleştirecek kareler...