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Sosyal medyanın yeni fenomeni:

Giriş Tarihi: 06.02.2019 16:43 Güncelleme Tarihi: 06.02.2019 16:57
Sosyal medyanın yeni fenomeni: Hugo ve Ursula

Köpeği ile ilginç bir projeye adım atan İngiliz kadın bu aralar sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başardı.

Sosyal medyanın yeni fenomeni: Hugo ve Ursula

Sosyal medya Hugo ve onun İngiliz sahibi Ursula'yı konuşuyor.

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Sosyal medyanın yeni fenomeni: Hugo ve Ursula

Geçtiğimiz aylarda Hugo isimli golden retriever cinsi köpeği ile bir projeye start veren Ursula Aitchison kısa sürede hatırı sayılır bir popüleritenin sahibi oldu.

Sosyal medyanın yeni fenomeni: Hugo ve Ursula

Londra'da yaşayan 29 yaşındaki kadın Facebook ve Instagram üzerinden yaptığı paylaşımlar ile şimdiden binlerce kullanıcıya ulaşmış durumda.

Sosyal medyanın yeni fenomeni: Hugo ve Ursula

'dan yüzünüze bir tebessüm yerleştirecek kareler...

Sosyal medyanın yeni fenomeni: Hugo ve Ursula
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Sosyal medyanın yeni fenomeni: Hugo ve Ursula
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