Sosyal medyayı ikiye bölen fotoğraf! Siz ne görüyorsunuz?

Bu fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü. Peki siz fotoğrafa baktığınızda ilk olarak ne görüyorsunuz? Sosyal medyanın yeni tartışma konusu bu fotoğraf oldu. Sosyal medya kullanıcıları sahil görenler ve kapı görenler olarak ikiye ayrıldı. Sosyal medyada daha önce mavi ve altın sarısı olarak görülen elbise fotoğrafı olay olmuştu. Buna benzer bir tartışma da aşağıdaki fotoğrafta çıktı. Sosyal medya kullanıcıları fotoğrafta sahil görenler ve kapı görenler ikiye ayrıldı. İşte o fotoğraf... Bu resimde ilk genç kadını fark ediyorsanız; iyimser ve az da olsa düşüncesiz birisiniz. Kendinizi mutlu bir insan olarak görüyorsunuz. Eğer yaşlı kadını gördüyseniz; büyük bir yaşam tecrübesine sahipsiniz. Hayatta karşınıza çıkan problemleri bütün açılardan düşünüp değerlendirebiliyorsunuz. Kafatası. Gerçekçi bir yapınız var ve olaylar karşısında kötümser birisiniz. Aynaya bakan kadın. Kullanılmaya açık bir saflığınız var. Problemleri tespit etmekte genelde başarısızsınız. Ördek. Beyninizin sağ tarafını kullanıyorsunuz. Daha insancıl ve yufka yürekli bir yapınız var. Tavşan. Beyninizin sol tarafı daha baskın. Duygulardan çok mantığınızla hareket ediyorsunuz. Merdivenleri tırmanan kedi. Detaylara dikkat etmiyorsunuz. Düzensiz ve toy bir yapınız var. Merdivenlerden inen kedi. Sezgileriniz çok kuvvetli. Detayları fark ediyor ve onları dikkatlice analiz ederek problemlerin üstesinden geliyorsunuz.