Türkiye'nin en iyi haber sitesi

yı ikiye bölen ! Siz ne görüyorsunuz?

Bu yı ikiye böldü. Peki siz fotoğrafa baktığınızda ilk olarak ne görüyorsunuz?

Giriş Tarihi: 31.08.2018 21:34 Güncelleme Tarihi: 31.08.2018 21:36
  • 1
  • 14
yı ikiye bölen ! Siz ne görüyorsunuz?
Sosyal medyayı ikiye bölen fotoğraf! Siz ne görüyorsunuz?

nın yeni tartışma konusu bu oldu. Sosyal medya kullanıcıları sahil görenler ve kapı görenler olarak ikiye ayrıldı.

  • 2
  • 14
yı ikiye bölen ! Siz ne görüyorsunuz?
Sosyal medyayı ikiye bölen fotoğraf! Siz ne görüyorsunuz?

da daha önce mavi ve altın sarısı olarak görülen elbise ı olay olmuştu. Buna benzer bir tartışma da aşağıdaki fotoğrafta çıktı.


Sosyal medya kullanıcıları fotoğrafta sahil görenler ve kapı görenler ikiye ayrıldı. İşte o fotoğraf...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 14
yı ikiye bölen ! Siz ne görüyorsunuz?
Sosyal medyayı ikiye bölen fotoğraf! Siz ne görüyorsunuz?
  • 4
  • 14
yı ikiye bölen ! Siz ne görüyorsunuz?
Sosyal medyayı ikiye bölen fotoğraf! Siz ne görüyorsunuz?


Bu resimde ilk genç kadını fark ediyorsanız; iyimser ve az da olsa düşüncesiz birisiniz. Kendinizi mutlu bir insan olarak görüyorsunuz. Eğer yaşlı kadını gördüyseniz; büyük bir yaşam tecrübesine sahipsiniz. Hayatta karşınıza çıkan problemleri bütün açılardan düşünüp değerlendirebiliyorsunuz.

  • 5
  • 14
yı ikiye bölen ! Siz ne görüyorsunuz?
Sosyal medyayı ikiye bölen fotoğraf! Siz ne görüyorsunuz?


Kafatası. Gerçekçi bir yapınız var ve olaylar karşısında kötümser birisiniz. Aynaya bakan kadın. Kullanılmaya açık bir saflığınız var. Problemleri tespit etmekte genelde başarısızsınız.

  • 6
  • 14
yı ikiye bölen ! Siz ne görüyorsunuz?
Sosyal medyayı ikiye bölen fotoğraf! Siz ne görüyorsunuz?


Ördek. Beyninizin sağ tarafını kullanıyorsunuz. Daha insancıl ve yufka yürekli bir yapınız var. Tavşan. Beyninizin sol tarafı daha baskın. Duygulardan çok mantığınızla hareket ediyorsunuz.

  • 7
  • 14
yı ikiye bölen ! Siz ne görüyorsunuz?
Sosyal medyayı ikiye bölen fotoğraf! Siz ne görüyorsunuz?


Merdivenleri tırmanan kedi. Detaylara dikkat etmiyorsunuz. Düzensiz ve toy bir yapınız var. Merdivenlerden inen kedi. Sezgileriniz çok kuvvetli. Detayları fark ediyor ve onları dikkatlice analiz ederek problemlerin üstesinden geliyorsunuz.

BİZE ULAŞIN