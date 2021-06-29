Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Sosyal yardım 1100 TL pandemi destek parası başvuru sonuçları E devlet ile sorgulama ekranı! 1000 TL sosyal yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
Giriş Tarihi: 29.06.2021 17:19 Güncelleme Tarihi: 29.06.2021 17:19

Sosyal yardım 1100 TL pandemi destek parası başvuru sonuçları E devlet ile sorgulama ekranı! 1000 TL sosyal yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Geçtiğimiz aylarda tam kapanma sürecinde hane bazlı olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara verilen 1100 TL sosyal yardım parası binlerce kişinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Önceleri 1000 TL olarak verilen miktar 2021 yılında 1100 TL pandemi sosyal destek parası olarak belirlenmişti. Salgının ekonomik etkilerini en aza indirmek için başvuru yapmak isteyenler araştırmalarına hız kazandırdı. Yardım parası için başvuruların 30 Haziran'da sona ereceği biliniyor. Buna göre; Pandemi sosyal destek yardımı e devlet 1100 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? sorusu yanıt aramaya başladı. İşte e-devlet ile 1100 TL sosyal yardım başvurusu ve sonuç ekranı!

1100 TL sosyal yardım pandemi destek parası başvuru sonuçları E devlet ile sorgulama ekranı! 1000 TL sosyal yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

1100 TL sosyal yardım başvuruları e-Devlet sistemi üzerinden devam ediyor. Koronavirüs salgını sebebiyle ekonomik zorluk çeken vatandaşlara maddi imkan olarak sunulan pandemi destek parası başvuru ve sonuç sorgulama gibi işlemler yine e devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Daha önce 2 milyonun üzerinde ihtiyaç sahibine, hane başı "Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı" ile nakdi destek sağlayacağız açıklaması gelmişti. Bu noktada vatandaşlar "1100 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır, ne zaman yatıyor?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte E devlet ile 1100 TL pandemi sosyal yardım başvuru sonuçları sorgulama ekranı, şartları ve sürece dair tüm detaylar…

1100 TL sosyal yardım pandemi destek parası başvuru sonuçları E devlet ile sorgulama ekranı! 1000 TL sosyal yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

1100 TL PANDEMİ YARDIM BAŞVURUSU VE SONUÇ EKRANI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından e-devlet başvurularında banka hesabı olan veya PTT Kart'ı olan 1,2 milyon haneye 1100 TL tutarındaki destek ödemelerinin yapıldığını ifade etti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
1100 TL sosyal yardım pandemi destek parası başvuru sonuçları E devlet ile sorgulama ekranı! 1000 TL sosyal yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

İhtiyaç sahipleri, ücretin yatıp yatmadığını e-Devlet kapısı üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Sosyal Yardım Sorgula" başlıklı kısmından öğrenebilir.

Pandemi nedeniyle zor şartlar altında yaşan ailelere, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 1000 TL yardım yapılıyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söz konusu destek ödemesini 100 TL artırılarak 1100 TL yaptığı açıklandı.

1100 TL sosyal yardım pandemi destek parası başvuru sonuçları E devlet ile sorgulama ekranı! 1000 TL sosyal yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

E-Devlet üzerinden 1100 TL sosyal yardım parası sorgulamak için aşağıdaki bağlantı üzerinden e-Devlet hesabınıza giriş yapın. Daha sonra arama butonu üzerinden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasından "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" bölümüne gelin. Daha sonra sorgulamak için butona tıklayın.

Sosyal yardım başvuru sorgulama ekranı da başvuru ekranı ile aynı sayfada yer almaktadır. Dolayısıyla başvurunuzu tamamladıktan sonra detayları başvuru sayfasından görebilirsiniz.

PANDEMİ BAŞVURU SONUCU SORGULAM

1100 TL sosyal yardım pandemi destek parası başvuru sonuçları E devlet ile sorgulama ekranı! 1000 TL sosyal yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

E-Devlet'te Pandemi Sosyal Destek Program modülü üzerinden 3. Faz başvuruları başladı.

TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre;

0- Pazartesi

2-Salı

4-Çarşamba

6-Perşembe

8- Cuma

günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.

Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama olmaksızın herkes başvuru yapabilir.

E-DEVLET SOSYAL YARDIM BAŞVURU FORMU

SON DAKİKA