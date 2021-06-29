Sosyal yardım 1100 TL pandemi destek parası başvuru sonuçları E devlet ile sorgulama ekranı! 1000 TL sosyal yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Geçtiğimiz aylarda tam kapanma sürecinde hane bazlı olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara verilen 1100 TL sosyal yardım parası binlerce kişinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Önceleri 1000 TL olarak verilen miktar 2021 yılında 1100 TL pandemi sosyal destek parası olarak belirlenmişti. Salgının ekonomik etkilerini en aza indirmek için başvuru yapmak isteyenler araştırmalarına hız kazandırdı. Yardım parası için başvuruların 30 Haziran'da sona ereceği biliniyor. Buna göre; Pandemi sosyal destek yardımı e devlet 1100 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? sorusu yanıt aramaya başladı. İşte e-devlet ile 1100 TL sosyal yardım başvurusu ve sonuç ekranı!