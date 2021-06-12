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Giriş Tarihi: 12.06.2021 12:59 Güncelleme Tarihi: 12.06.2021 12:59

1100 TL pandemi destek parası e-Devlet başvuru ekranı! 1100 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir ve kimlere verilecek?

Koronavirüs pandemisinde milyonlarca vatandaşa sağlanan 1100 TL e-Devlet başvuru ve sonuç sorgulama ekranı araştırma konusu haline gelmeye devam ediyor. Salgın döneminde ekonomik anlamda negatif yönlü etkilenen bireylere Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler tarafından sağlanmakta olan bu maddi destek başvuruları online sistem üzerinden gerçekleştiriliyor. Hal böyleyken "1100 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir ve kimlere verilecek?" gibi sorular yanıt aramaya başladı. İşte pandemi destek parası adıyla da bilinen 1100 TL sosyal yardım başvuru ekranı, şartları, tarihleri ve tüm detaylar…

e-Devlet 1100 TL sosyal yardım pandemi destek parası başvuru ekranı! 1100 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir ve kimlere verilecek?

başvuruları e-devlet aracılığı ile alınmaya devam ediyor. Salgın sürecinde vatandaşlara sağlanmakta olan nakdi ödeneklerden biri olan ve çeşitli aralıklarla milyonlarca vatandaşa verilen bu yardımın başvuruları halen ilgi görüyor. Bu noktada "1100 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir ve kimlere verilecek?" soruları da yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere Ramazan Bayramı'ndan hemen önce 2 milyonu aşkın vatandaşımıza sağlanan bu nakdi ücret desteğinin başvurularına ilişkin ekranın halen açık olması nedeniyle ihtiyaç sahipleri işlemlerine devam ediyor. İşte 1100 TL sosyal yardım pandemi destek parası başvuru sürecine ilişkin detaylar…

e-Devlet 1100 TL sosyal yardım pandemi destek parası başvuru ekranı! 1100 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir ve kimlere verilecek?

1100 TL PANDEMİ YARDIM BAŞVURUSU VE SONUÇ EKRANI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından başvurularında banka hesabı olan veya PTT Kart'ı olan 1,2 milyon haneye 1100 TL tutarındaki destek ödemelerinin yapıldığını ifade etti.

İhtiyaç sahipleri, ücretin yatıp yatmadığını kapısı üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının " Sorgula" başlıklı kısmından öğrenebilir.

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e-Devlet 1100 TL sosyal yardım pandemi destek parası başvuru ekranı! 1100 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir ve kimlere verilecek?

Pandemi nedeniyle zor şartlar altında yaşan ailelere, tarafından 1000 TL yardım yapılıyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söz konusu destek ödemesini 100 TL artırılarak 1100 TL yaptığı açıklandı.

İhtiyaç sahibi aileler 1100 TL yardım başvurusunun ne zaman verileceğini merak ediyor. Söz konusu ödemelerin başvuru sonuçları henüz kesinleşmedi. Sonuçların açıklandığı haberinin gelmesinin ardından vatandaşlar e-Devlet sayfasından "Başvurular Listesi" kısmına tıklayıp 1100 TL pandemi başvuru sonuçlarını görüntüleyebilecek.

e-Devlet 1100 TL sosyal yardım pandemi destek parası başvuru ekranı! 1100 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir ve kimlere verilecek?

SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

'te üzerinden 3. Faz başvuruları başladı.

TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre;

0- Pazartesi

2-Salı

4-Çarşamba

6-Perşembe

8- Cuma

günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.

Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama olmaksızın herkes başvuru yapabilir.

E-DEVLET SOSYAL YARDIM BAŞVURU FORMU

e-Devlet 1100 TL sosyal yardım pandemi destek parası başvuru ekranı! 1100 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir ve kimlere verilecek?

SOSYAL YARDIM BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Başvuruları, üzerinden "T.C. Kimlik Numarasının" son hanesine göre alınmaya başlanmıştır.

Başvuru süreçleri üzerinden takip edilebilecektir.

Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacaktır.

Aynı haneden birden çok başvuru yapılması halinde, tek başvuru olarak değerlendirilecektir.

Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:

Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,

5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,

5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),

İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,

İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar

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