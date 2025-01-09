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Giriş Tarihi: 09.01.2025 14:25 Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 14:25

SOSYAL YARDIM ÖDEME TAKVİMİ 2025! SED yardımı, evde bakım parası, engelli maaşı, 65 yaş aylığı ne kadar oldu, ne zaman yatacak?

2025 yılı Ocak ayı sosyal yardım ödemeleriyle ilgili detaylar belli oldu. SED yardımı, evde bakım parası, engelli maaşı ve 65 yaş aylığı gibi destek ödemelerine yapılan yüzde 11,54'lük artışla birlikte yeni tutarlar açıklandı. Vatandaşlar, bu ödemelerin ne zaman hesaplara yatacağını merak ediyor. Peki, SED yardımı, evde bakım parası, engelli maaşı, 65 yaş aylığı ne kadar oldu, ne zaman yatacak? İşte, sosyal yardım ödeme takvimi ve güncel tutarlar!

SOSYAL YARDIM ÖDEME TAKVİMİ 2025! SED yardımı, evde bakım parası, engelli maaşı, 65 yaş aylığı ne kadar oldu, ne zaman yatacak?

Ocak 2025'te sosyal yardım ödemeleri, yapılan yüzde 11,54'lük zamla birlikte hesaplara yatırılmaya hazırlanıyor. SED yardımı, evde bakım maaşı, engelli aylığı ve 65 yaş aylığı gibi ödemelerin ne kadar olduğu ve hangi tarihlerde yapılacağı, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İşte, yeni sosyal yardım miktarları ve ödeme tarihleri!

SOSYAL YARDIM ÖDEME TAKVİMİ 2025! SED yardımı, evde bakım parası, engelli maaşı, 65 yaş aylığı ne kadar oldu, ne zaman yatacak?

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU

2025 yılında uygulanacak emekli ve memur zammı belli oldu. Buna göre emekliye zam oranı yüzde 15,75 oldu.

Memur ve memur emeklisinin zam oranı ise yüzde 5,54 enflasyon farkına ilaveten yüzde 6 toplu sözleşme zammı ile birlikte yüzde 11,54 oldu.

Yeni zam oranlarıyla birlikte 2025 maaşları da güncellendi.

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SOSYAL YARDIM ÖDEME TAKVİMİ 2025! SED yardımı, evde bakım parası, engelli maaşı, 65 yaş aylığı ne kadar oldu, ne zaman yatacak?

SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR OLDU?

Yeni zam oranlarıyla birlikte memur zammı oranı kadar artan 65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım parası gibi birçok sosyal ödeneğin de yeni tutarları belli oldu.

İşte, o tutarlar:

SOSYAL YARDIM ÖDEME TAKVİMİ 2025! SED yardımı, evde bakım parası, engelli maaşı, 65 yaş aylığı ne kadar oldu, ne zaman yatacak?

SOSYAL YARDIM ÖDEME TAKVİMİ 2025! SED yardımı, evde bakım parası, engelli maaşı, 65 yaş aylığı ne kadar oldu, ne zaman yatacak?

SOSYAL YARDIM ÖDEME TAKVİMİ 2025!

2025 sosyal destek ödemeleri 2024 yılında belirlenen takvime göre devam edecek. SED yardımı, evde bakım parası, engelli maaşı ve 65 yaş aylığı önceki dönemde ödenen tarihlerde yapılması bekleniyor.

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