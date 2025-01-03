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SOSYAL DESTEK ZAMMI 2025 OCAK: SED yardımı, 65 yaş aylığı, engelli ve evde bakım maaşı zammı belli oldu mu, ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 03.01.2025 08:26
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025
08:26
SOSYAL DESTEK ZAMMI 2025 OCAK: SED yardımı, 65 yaş aylığı, engelli ve evde bakım maaşı zammı belli oldu mu, ne kadar olacak?
2025 yılı itibarıyla, sosyal yardım ödemelerinde önemli bir artış yapılacağı açıklandı. Memur zammına yapılan artışa birlikte yaşlılık, engellilik ve evde bakım desteği gibi kalemlerde yapılacak zam oranı ve vatandaşların alacağı ödemeler merak konusu oldu. Peki, 2025 Ocak ayında SED (Sosyal Ekonomik Destek) yardımı, 65 yaş aylığı, engelli maaşı ve evde bakım maaşı ne kadar olacak? İşte, detaylar...