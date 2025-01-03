Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SOSYAL DESTEK ZAMMI 2025 OCAK: SED yardımı, 65 yaş aylığı, engelli ve evde bakım maaşı zammı belli oldu mu, ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 03.01.2025 08:26 Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 08:26

SOSYAL DESTEK ZAMMI 2025 OCAK: SED yardımı, 65 yaş aylığı, engelli ve evde bakım maaşı zammı belli oldu mu, ne kadar olacak?

2025 yılı itibarıyla, sosyal yardım ödemelerinde önemli bir artış yapılacağı açıklandı. Memur zammına yapılan artışa birlikte yaşlılık, engellilik ve evde bakım desteği gibi kalemlerde yapılacak zam oranı ve vatandaşların alacağı ödemeler merak konusu oldu. Peki, 2025 Ocak ayında SED (Sosyal Ekonomik Destek) yardımı, 65 yaş aylığı, engelli maaşı ve evde bakım maaşı ne kadar olacak? İşte, detaylar...

SOSYAL DESTEK ZAMMI 2025 OCAK: SED yardımı, 65 yaş aylığı, engelli ve evde bakım maaşı zammı belli oldu mu, ne kadar olacak?

2025 yılıyla birlikte, sosyal yardım ödemelerine yapılacak zamlar vatandaşların gündeminde. Memur zammı ile birlikte SED yardımı, 65 yaş aylığı, engelli maaşı ve evde bakım maaşı gibi önemli desteklerde artış yapılacak. Bu zamlarla birlikte, desteklerden faydalanan milyonlarca kişi yeni yıl itibarıyla daha fazla yardım alacak. Peki, Ocak ayında yapılacak bu artışlar ne kadar olacak? 2025 Ocak zammı sonrası sosyal yardım ödemeleri ne kadar olacak? İşte, yeni SED yardımı, 65 yaş aylığı, engelli ve evde bakım maaşı...

SOSYAL DESTEK ZAMMI 2025 OCAK: SED yardımı, 65 yaş aylığı, engelli ve evde bakım maaşı zammı belli oldu mu, ne kadar olacak?

ENFLASYON BELLİ OLUYOR!

2024 Aralık enflasyonu 3 Ocak Cuma günü açıklanacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SOSYAL DESTEK ZAMMI 2025 OCAK: SED yardımı, 65 yaş aylığı, engelli ve evde bakım maaşı zammı belli oldu mu, ne kadar olacak?

2025 SOSYAL YARDIM ZAMMI NETLEŞİYOR!

Bilindiği üzere, 65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım parası gibi birçok sosyal ödenekler de memurlara yapılacak zam oranı kadar artacak.

SOSYAL DESTEK ZAMMI 2025 OCAK: SED yardımı, 65 yaş aylığı, engelli ve evde bakım maaşı zammı belli oldu mu, ne kadar olacak?

YENİ YILDA SOSYAL DESTEKLER ARTIYOR!

Enflasyon, kasımda aylık bazda yüzde 2,24 olurken yıllık bazda yüzde 47,09'a geriledi. 5 aylık kesinleşen enflasyon verilerine göre emekliye zam oranı yüzde 14,57 olurken, memur ve memur emeklisinin zam oranı da yüzde 10,40 oldu. Buna göre en düşük emekli maaşı 14.321 TL, en düşük memur maaşı 43.283 TL, en düşük memur emeklisi aylığı da 19.417 TL'ye ulaştı.

SOSYAL DESTEK ZAMMI 2025 OCAK: SED yardımı, 65 yaş aylığı, engelli ve evde bakım maaşı zammı belli oldu mu, ne kadar olacak?

5 AYLIK ORANA GÖRE SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ

Memur zammı oranı kadar artan 65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım parası gibi birçok sosyal ödeneğin de yeni tutarları belli oldu.

İşte o tutarlar:

SON DAKİKA