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Haberler Yaşam Sosyal yardım parası 1100 TL pandemi destek başvurusu nasıl yapılır, ne zaman yatacak ve şartları neler? E Devlet 1100 TL yardım başvurusu ve sonuç ekranı
Giriş Tarihi: 04.05.2021 06:39 Güncelleme Tarihi: 04.05.2021 10:25

1100 TL pandemi destek başvurusu nasıl yapılır, ne zaman yatacak ve şartları neler? E Devlet 1100 TL ve sonuç ekranı

2 milyonun üzerinde ihtiyaç sahibi haneye, hane başı olmak üzere "" kapsamında 1100 TL verilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ile ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu. Öte yandan pandemi sosyal destek parası ile ilgili Başkan Erdoğan da geçtiğimiz haftalarda önemli açıklamalar yapmıştı. Yardım başvurusundan yararlanmak isteyen vatandaşlar ise "1100 TL ne zaman yatacak, şartları neler ve kimler alabilir?" şeklindeki sorulara yanıt arıyorlar. Bu kapsamda; 1100 TL nakdi nasıl yapılır? E Devlet ile sonuç ve başvuru ekranı 2021

1100 TL sosyal yardım parası ne zaman yatacak, şartları neler ve kimler alabilir? E Devlet ile 1100 TL sosyal yardım başvurusu ve sonuç ekranı 2021

Sokağa çıkma yasağı tam kapanma sürecinde ihtiyaç sahibi hanelere destek olmak amacıyla "" adı altında yeni bir yardım programı başladı. Bu çalışma ile birlikte kişi bazlı değil ancak hane bazlı ihtiyaç sahibi vatandaşlara 1100 TL () verilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık; "2 milyonun üzerinde ihtiyaç sahibi haneye, hane başı 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ile 1100 TL tutarında sağlayacağız" dedi. Bu açıklamanın ardından "1100 TL , şartları neler ve kimler alabilir?" şeklindeki soruların yanıtları sorgulanmaya başlandı. E Devlet ile 1100 TL sosyal ve sonuç ekranı 2021

1100 TL sosyal yardım parası ne zaman yatacak, şartları neler ve kimler alabilir? E Devlet ile 1100 TL sosyal yardım başvurusu ve sonuç ekranı 2021

NAKDİ DESTEK ÖDEMELERİ BAŞLIYOR!

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "2 milyonun üzerinde ihtiyaç sahibi haneye, hane başı 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ile 1100 TL tutarında nakdi destek sağlayacağız" dedi.

Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, tam kapanma sürecinde ihtiyaç sahibi hanelere destek olmak için '' adı altında yeni bir yardım programı başlattıklarını bildirdi. Bakan Yanık, söz konusu yardım programının Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca (SYDV) salgın nedeniyle dönemsel ihtiyaç sahibi olduğu değerlendirilen hanelere yönelik olarak ve ayrıca başvuruya gerek olmaksızın yapılacağını belirtti. Program ile gerek olmaksızın 2 milyonun üzerinde haneye ulaşacaklarını kaydeden Bakan Yanık, "Bir önceki Sosyal Destek Programımızın başvurularını üzerinden almıştık. Daha önce e-devlet üzerinden başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu SYDV'lerimiz tarafından tespit edilmiş "2 milyonun üzerinde ihtiyaç sahibi haneye, hane başı 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ile 1100 TL tutarında sağlayacağız" dedi.

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1100 TL sosyal yardım parası ne zaman yatacak, şartları neler ve kimler alabilir? E Devlet ile 1100 TL sosyal yardım başvurusu ve sonuç ekranı 2021

BAYRAMA KADAR TESLİM EDİLECEK

Öte yandan bakanlık, destek ödemelerinin, daha önce başvurularında banka hesap bilgisi bulunan kişilerin banka hesaplarına, başvurularında banka hesap bilgisi bulunmayanların ise PTT kartlarına yapılacağını bildirdi. Hem banka hesap bilgisi bulunmayan, hem de PTT kart kullanmayan kişilerin ise destek ödemeleri ramazan bayramına kadar konutlarına teslim edilecek. Ayrıca aynı dönemde ödemeleri gerçekleştirilen 2022 sayılı Kanun kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıkları da ödemeleri ile birlikte yapılacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 17 Mayıs tarihine kadar sürecek olan tam kapanma dönemi için ihtiyaç sahibi hanelere 1.100 lira tutarında nakdi yardımda bulunacaklarını açıkladı.

1100 TL sosyal yardım parası ne zaman yatacak, şartları neler ve kimler alabilir? E Devlet ile 1100 TL sosyal yardım başvurusu ve sonuç ekranı 2021

2 MİLYON HANE

2 milyonu aşkın haneye 1100 lira '' ödemesi yapılacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, tam kapanma dönemi için ihtiyaç sahibi 2 milyonu aşkın haneye, 1100 lira tutarında Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ödemesi gerçekleştirileceğini bildirdi.

1100 TL sosyal yardım parası ne zaman yatacak, şartları neler ve kimler alabilir? E Devlet ile 1100 TL sosyal yardım başvurusu ve sonuç ekranı 2021

NASIL BAŞVURU YAPILACAK?

Söz konusu yardım programının Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca (SYDV) salgın nedeniyle dönemsel ihtiyaç sahibi olduğu değerlendirilen hanelere yönelik, başvuruya gerek olmaksızın yapılacağını aktaran Yanık, şunları kaydetti:

"Bir önceki Sosyal Destek Programımızın başvurularını üzerinden almıştık. Daha önce e-Devlet üzerinden başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu SYDV'lerimiz tarafından tespit edilmiş 2 milyonu aşkın haneye, hane başı 1100 lira tutarında '' ödemesi gerçekleştireceğiz."

Aynı dönemde ödemeleri gerçekleştirilen 2022 sayılı Kanun kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıklarının da Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ödemeleri ile birlikte yapılacağını bildiren Yanık, Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı hak sahipliği durumunun, e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Sosyal Yardım Sorgula" başlıklı bölümünden kontrol edilebileceğini anımsattı.

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