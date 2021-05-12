"Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı" kapsamında 2 milyonun üzerindeki haneye 1100 TL pandemi parası ödemesi yapılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından açıklanan sosyal yardım parası şartlarının ardından yardım başvurusu nasıl yapılır sorusunun yanıtı sorgulanmaya devam ediliyor. Başvurular ve sonuç sorgulama ekranına e-Devlet üzerinden ulaşılacak olup ödemeler ise kişilerin banka hesaplarına, hesap bilgisi olmayanları PTT kartlarına, her ikisi de olmayanlar için ise pandemi sosyal destek yardımı ödemelerinin evlere teslim edileceği biliniyor. Bu kapsamda; sosyal yardım parası 1100 TL yardım başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? E Devlet 1100 TL pandemi sosyal destek yardımı sonuç sorgulama ekranı!