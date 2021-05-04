Sosyal yardım parası başvurusu nasıl yapılır? Pandemi 1100 TL sosyal yardım destek parası kimlere verilecek, ne zaman yatar ve şartları nedir?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "2 milyonun üzerinde ihtiyaç sahibi haneye, hane başı "Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı" ile 1100 TL tutarında nakdi destek sağlayacağız." açıklamasında bulundu. Bu açıklama ile birlikte sosyal yardım parası hakkında sorgulamalar başlarken her geçen gün artmaya da devam ediyor. Bilindiği üzere; pandemi parası geçen sene 1000 TL olarak verilmiş olup bu sene 1100 TL pandemi sosyal destek parası olarak güncellendi. Öte yandan; daha önce e-Devlet başvurularında banka hesap bilgisi bulunan kişilerin banka hesaplarına, hesap bilgisi bulunmayanların ise PTT kartlarına ödemelerin yapılacağı bakanlık tarafından açıklandı. Bu kapsamda; sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? 1100 TL sosyal yardım destek parası ne zaman yatacak, şartları neler ve kimlere verilecek? E Devlet ile 1100 TL pandemi sosyal yardım başvurusu ve sonuç ekranı!