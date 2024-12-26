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SOSYAL YARDIMLAR ARTACAK! Ocak zammı ile 2025 evde bakım maaşı, SED ödemesi, engelli ve yaşlı aylığı ne kadar, kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 26.12.2024 09:25
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024
09:25
SOSYAL YARDIMLAR ARTACAK! Ocak zammı ile 2025 evde bakım maaşı, SED ödemesi, engelli ve yaşlı aylığı ne kadar, kaç TL olacak?
Memur maaş zammıyla birlikte artan sosyal yardımlarda birçok kalemde de yeni dönemde artış yaşanacak. Yaşlı, engelli, bakıma muhtaç, dar gelirli ve ihtiyaç sahipleri için ödenen birçok destek için güncel rakamlar memur maaşlarına yapılacak zam oranı ile netlik kazanacak. SED yardımı, evde bakım maaşı, engelli maaşı, 65 yaş aylığı ve dul ve yetim maaşı da güncellemeye gidilecek ödemeler arasında. Peki Ocak 2025'te sosyal yardımlar ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak? İşte yeni yılda SED yardımı, evde bakım ödemeleri, engelli maaşı, 65 yaş aylığı zamlı hesaplama