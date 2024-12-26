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Haberler Yaşam SOSYAL YARDIMLAR ARTACAK! Ocak zammı ile 2025 evde bakım maaşı, SED ödemesi, engelli ve yaşlı aylığı ne kadar, kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 26.12.2024 09:25 Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 09:25

SOSYAL YARDIMLAR ARTACAK! Ocak zammı ile 2025 evde bakım maaşı, SED ödemesi, engelli ve yaşlı aylığı ne kadar, kaç TL olacak?

Memur maaş zammıyla birlikte artan sosyal yardımlarda birçok kalemde de yeni dönemde artış yaşanacak. Yaşlı, engelli, bakıma muhtaç, dar gelirli ve ihtiyaç sahipleri için ödenen birçok destek için güncel rakamlar memur maaşlarına yapılacak zam oranı ile netlik kazanacak. SED yardımı, evde bakım maaşı, engelli maaşı, 65 yaş aylığı ve dul ve yetim maaşı da güncellemeye gidilecek ödemeler arasında. Peki Ocak 2025'te sosyal yardımlar ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak? İşte yeni yılda SED yardımı, evde bakım ödemeleri, engelli maaşı, 65 yaş aylığı zamlı hesaplama

SOSYAL YARDIMLAR ARTACAK! Ocak zammı ile 2025 evde bakım maaşı, SED ödemesi, engelli ve yaşlı aylığı ne kadar, kaç TL olacak?

Memur maaş zammı 2025 ile birlikte birçok ödemede rakamlar güncellenecek. Yardıma muhtaç, engelli yaşlı vb. ihtiyaç sahipleri için yapılan destek zamlarında da 2025 yılının ilk yarısı için rakamlar yeniden belirlenecek. Peki, 2025 Ocak zammı ile SED yardımı, evde bakım maaşı, engelli aylığı, dul ve yetim maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

SOSYAL YARDIMLAR ARTACAK! Ocak zammı ile 2025 evde bakım maaşı, SED ödemesi, engelli ve yaşlı aylığı ne kadar, kaç TL olacak?

MEMUR ZAMMI NETLEŞİYOR!

Kasım ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla yıllık enflasyon %47,09'a geriledi ve memur ile emekli maaş zammı için 5 aylık tablo netleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için %14,57 oranında bir zam kesinleşti.

Memur ve memur emeklileri için ise %10,4 oranındaki zam kesinleşmiş durumda. Ancak bu oran, Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla netlik kazanacak.

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SOSYAL YARDIMLAR ARTACAK! Ocak zammı ile 2025 evde bakım maaşı, SED ödemesi, engelli ve yaşlı aylığı ne kadar, kaç TL olacak?

YENİ YILDA SOSYAL DESTEKLER ARTIYOR!

Enflasyon, kasımda aylık bazda yüzde 2,24 olurken yıllık bazda yüzde 47,09'a geriledi. 5 aylık kesinleşen enflasyon verilerine göre emekliye zam oranı yüzde 14,57 olurken, memur ve memur emeklisinin zam oranı da yüzde 10,40 oldu. Buna göre en düşük emekli maaşı 14.321 TL, en düşük memur maaşı 43.283 TL, en düşük memur emeklisi aylığı da 19.417 TL'ye ulaştı.

SOSYAL YARDIMLAR ARTACAK! Ocak zammı ile 2025 evde bakım maaşı, SED ödemesi, engelli ve yaşlı aylığı ne kadar, kaç TL olacak?

5 AYLIK ORANA GÖRE SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ

Memur zammı oranı kadar artan 65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım parası gibi birçok sosyal ödeneğin de yeni tutarları belli oldu.

İşte o tutarlar:

SOSYAL YARDIMLAR ARTACAK! Ocak zammı ile 2025 evde bakım maaşı, SED ödemesi, engelli ve yaşlı aylığı ne kadar, kaç TL olacak?

Şu ana kadar ortaya çıkan 5 aylık enflasyon farkı ise yüzde 14,57 olarak hesaplandı.

Toplam enflasyon: %14.57
SSK ve Bağkur emeklisine yansıyacak zam: %14.57
Ortaya çıkan enflasyon farkı: %4.16
7.Dönem Toplu sözleşmesi zammı: %6
5 aylık enflasyona göre kümülatif zam: %10.41

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