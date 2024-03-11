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Sosyete bu olayı konuşuyor: Ünlü iş adamı kızlarını kaçırdı eski karısını darp etti!
Giriş Tarihi: 11.03.2024 11:22
Güncelleme Tarihi: 11.03.2024
11:22
Sosyete bu olayı konuşuyor: Ünlü iş adamı kızlarını kaçırdı eski karısını darp etti!
İş adamı Mustafa Kemal Derinkök, bir dönem 'Devletten sonra en büyük arazi zengini' olarak anıldı. Ancak oğlu Mahmut Celal Derinkök, çocuk kaçırma skandalına karıştı! İddiaya göre Mahmut Celal Derinkök, ayrıldığı eşinden olan kızlarını zamanında teslim etmeyince hakkında çocuk kaçırma suçundan dava açıldı! Bir yıl hapsi istenen Derinkök, "Kızlarımda kriminal bulgular teslim ettim" diyerek eski eşini suçladı!