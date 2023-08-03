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Haberler Yaşam Sosyete kanser skandalıyla çalkalanıyor: Ünlü ailenin kızına kemoterapi verip özür dilediler!
Giriş Tarihi: 03.08.2023 09:56 Güncelleme Tarihi: 03.08.2023 10:13

Sosyete kanser skandalıyla çalkalanıyor: Ünlü ailenin kızına kemoterapi verip özür dilediler!

İzmir'in sosyetik ailelerinden Kardıçalı Ailesi'nin kızları Sena'nın göğsünden alınan parça biyopsiye yollandı. Kanser denilen genç kadın, kemoterapi tedavisine başladı. Ancak gerçek bambaşka çıktı. Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt, sosyetenin konuştuğu skandalın detaylarını bugünkü köşesinde anlattı…

BÜLENT CANKURT
Sosyete kanser skandalıyla çalkalanıyor: Ünlü ailenin kızına kemoterapi verip özür dilediler!

İzmir'in köklü ailelerinden Kardıçalı Ailesi'nin kızı, sosyeteden Sanem Tezman'ın da kardeşi olan Sena Kardıçalı'nın ancak filmlerde olabilecek acı bir olay yaşadığını öğrendim.

Sosyete kanser skandalıyla çalkalanıyor: Ünlü ailenin kızına kemoterapi verip özür dilediler!

26 yaşındaki Sena, göğsünde kitle hissedince, annesi Şebnem Hanım, Sena'yı doktora götürüyor. Sena'nın göğsündeki kitleden örnek alınıyor ve biyopsiye gönderiliyor. İzmir'in ünlü laboratuvarından gelen raporla aile yıkılıyor!

Çünkü rapor, Sena'nın kanser olduğunu söylüyor. Sanem Tezman'ın yönlendirmesiyle İstanbul'a geliyorlar ve raporu en iyi doktorlara gösteriyorlar, hepsi, çabuk yayılan bir kanser türü olduğunu, hemen göğsünün alınması gerektiğini söylüyor.

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Sosyete kanser skandalıyla çalkalanıyor: Ünlü ailenin kızına kemoterapi verip özür dilediler!

KEMOTERAPİ VERİLMİŞ!
En son bir doktor, Sena'nın çok genç olduğunu ve göğsünü almadan tedaviyi denemeyi öneriyor ve zaman kaybetmeden kemoterapiye başlıyor.

Sosyete kanser skandalıyla çalkalanıyor: Ünlü ailenin kızına kemoterapi verip özür dilediler!

İlk kemoterapi seansının ertesi günü İzmir'deki laboratuvarın sahibi, Şebnem Hanım'ı arıyor ve "Sizin rapor karışmış, kızınız kanser değil" diyor.

Sosyete kanser skandalıyla çalkalanıyor: Ünlü ailenin kızına kemoterapi verip özür dilediler!

İnanabiliyor musunuz! Ya Sena'nın göğsü alınsaydı ya hata ortaya çıkmasaydı?

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