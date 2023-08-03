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Sosyete kanser skandalıyla çalkalanıyor: Ünlü ailenin kızına kemoterapi verip özür dilediler!
Giriş Tarihi: 03.08.2023 09:56
Güncelleme Tarihi: 03.08.2023
10:13
Sosyete kanser skandalıyla çalkalanıyor: Ünlü ailenin kızına kemoterapi verip özür dilediler!
İzmir'in sosyetik ailelerinden Kardıçalı Ailesi'nin kızları Sena'nın göğsünden alınan parça biyopsiye yollandı. Kanser denilen genç kadın, kemoterapi tedavisine başladı. Ancak gerçek bambaşka çıktı. Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt, sosyetenin konuştuğu skandalın detaylarını bugünkü köşesinde anlattı…