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Soyağacına göre hangi Türk boyuna mensupsunuz? İşte il il Türk boylarının dağılımı tam liste
Giriş Tarihi: 29.05.2024 10:29
Güncelleme Tarihi: 29.05.2024
10:29
Soyağacına göre hangi Türk boyuna mensupsunuz? İşte il il Türk boylarının dağılımı tam liste
"Hangi il hangi Türk boyundan geliyor?" sorusu yanıt buldu. "İllere göre Türk boylarının dağılımı" ile ilgili yapılan detaylı araştırmanın sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. Böylece; göçebe yaşam tarzını benimseyen ve günümüze ulaşmış herhangi bir eseri bulunmayan Türk boylarının il il dağılımı ortaya çıktı. İşte soyağacına göre Türk boylarının il il dağılımı...