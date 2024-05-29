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Haberler Yaşam Soyağacına göre hangi Türk boyuna mensupsunuz? İşte il il Türk boylarının dağılımı tam liste
Giriş Tarihi: 29.05.2024 10:29 Güncelleme Tarihi: 29.05.2024 10:29

Soyağacına göre hangi Türk boyuna mensupsunuz? İşte il il Türk boylarının dağılımı tam liste

"Hangi il hangi Türk boyundan geliyor?" sorusu yanıt buldu. "İllere göre Türk boylarının dağılımı" ile ilgili yapılan detaylı araştırmanın sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. Böylece; göçebe yaşam tarzını benimseyen ve günümüze ulaşmış herhangi bir eseri bulunmayan Türk boylarının il il dağılımı ortaya çıktı. İşte soyağacına göre Türk boylarının il il dağılımı...

Soyağacına göre hangi Türk boyuna mensupsunuz? İşte il il Türk boylarının dağılımı tam liste

İllere göre Türk boylarının dağılımı ile ilgili yapılan araştırmanın sonuçları açıklandı. Böylelikle "Hangi Türk boyuna mensupsunuz?" sorusu yanıt bulmuş oldu. Peki siz hangi Türk boyundan geldiğinizi merak ediyor musunuz? İşte soyağacına göre Türk boylarının dağılımı...

Soyağacına göre hangi Türk boyuna mensupsunuz? İşte il il Türk boylarının dağılımı tam liste

İŞTE GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK DEVLETLERİ

Tarihte ön plana çıkan bazı Türk devletleri şu şekilde:

BÜYÜK HUN İMPARATORLUĞU - M.Ö. 204 - M.S. 216

Ön Türk boyları olan Hunlar, Orta Asya'da Tanrı Dağları ve çevresinde kabileler halinde yaşamlarını sürdürüyorlardı. Diğer kabilelerle zaman zaman savaşlara da giren Hunlar, güçlü olmak ve varlıklarını sürdürebilmek için Teoman önderliğinde Büyük Hun İmparatorluğunu kurdular.

Türkiye Cumhuriyeti'nde 84.5 milyonluk nüfus 81 il içinde dağılmış durumda. Türkler tarih boyunca farklı tarihlerde büyük bir coğrafyada yerleşti. Türklerin yüzyıllar boyunca dünya tarihine, çeşiti coğrafyalarda damga vurduğu bilinen bir gerçektir.

Peki hangi Türk boyundan geldiğinizi biliyor musunuz? İşte Türk boylarının il il dağılımı:

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Soyağacına göre hangi Türk boyuna mensupsunuz? İşte il il Türk boylarının dağılımı tam liste

BATI HUN İMPARATORLUĞU - 48 - 216

Büyük Hun İmparatorluğu M.Ö. 58 yılında Çiçi Yabgu ve Ho-Han-ye kardeşler arasında Doğu ve Batı olmak üzere ikiye bölündü. Batı Hunlarını; Çiçi Yabgu, Doğu Hunlarını Ho-Han-Ye Kağan (Şenyu) yönetti.

Soyağacına göre hangi Türk boyuna mensupsunuz? İşte il il Türk boylarının dağılımı tam liste

AVRUPA HUN İMPARATORLUĞU - 375 - 454

Avrupa'da hükümdarlık süren en önemli Türk devletleri arasında Avrupa Hun İmparatorluğu gelmektedir. Aynı zamanda pek çok önemli savaş ve hükümdara şahitlik etmiş olan bu büyük imparatorluk, Türk tarihi için oldukça önemlidir.

Soyağacına göre hangi Türk boyuna mensupsunuz? İşte il il Türk boylarının dağılımı tam liste

AK HUN İMPARATORLUĞU - 420 - 562

Büyük Hun İmparatorluğu'nun dağılması üzerine, Hunların büyük bir kısmı Volga ırmağı üzerinden Batı'ya doğru göç ederken, bir bölümü de Güneye doğru inmiştir. Güneye inen Hunlar daha sonraları Ak Hun İmparatorluğu'nu kurmuşlardır.

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