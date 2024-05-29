Soyağacına göre hangi Türk boyuna mensupsunuz? İşte il il Türk boylarının dağılımı tam liste

İllere göre Türk boylarının dağılımı ile ilgili yapılan araştırmanın sonuçları açıklandı. Böylelikle "Hangi Türk boyuna mensupsunuz?" sorusu yanıt bulmuş oldu. Peki siz hangi Türk boyundan geldiğinizi merak ediyor musunuz? İşte soyağacına göre Türk boylarının dağılımı...