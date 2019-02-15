Soyları tükenmek üzere olan Beyaz Gelincik Tunceli'de görüntülendi!

'KENDİMİ ŞANSLI HİSSEDİYORUM'

Beyaz Gelincik'i görüntülemeyi başaran Mutlu Akın, "Ben özellikle son 5 yıldır her kış Beyaz Gelincik'i köyde görüyorum. Çok hızlı hareket ettiği için bir türlü görüntüleyememiştim. Bu sene ilk kez yakınıma geldi ve görüntülemeyi başardım. Bizim evin kenarında hızla hareket ediyordu, fark edince pencereden gizlice çektim. Sürekli hareket ediyordu ve sanırım yiyecek arıyordu. Çok güzel bir hayvan, köyde birçok kişi varlığından haberdar ama kimse dokunmuyor. Beyaz Gelincik'i yakından görüntülediğim için kendimi çok şanslı hissediyorum" dedi.