Haberler Yaşam Söylemezsem Olmaz neden yok? Söylemezsem Olmaz yeni bölüm ne zaman, bitti mi, bugün yok mu?

Giriş Tarihi: 30.05.2022 11:48 Güncelleme Tarihi: 30.05.2022 11:49

Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz yeni bölüm izleyiciyle buluşmayı bekliyor. Hafta içi her gün 08:45'te ekrana gelen program Beyaz TV yayın akışında yer almadı. Magazin gündeminin nabzının attığı programı takip edenler Söylemezsem Olmaz neden yok, bitti mi, final mi, yeni bölüm ne zaman sorusuna yanıt arıyor. 27 Mayıs'ta sezon finali yaptığı bilinen Söylemezsem Olmaz'ın neden yayınlanmadığı merak ediliyor. Peki Söylemezsem Olmaz neden yok? Söylemezsem Olmaz yeni bölüm ne zaman, bitti mi, final mi, bugün yok mu? İşte yanıtı