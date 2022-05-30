Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Söylemezsem Olmaz neden yok? Söylemezsem Olmaz yeni bölüm ne zaman, bitti mi, bugün yok mu?
Giriş Tarihi: 30.05.2022 11:48 Güncelleme Tarihi: 30.05.2022 11:49

Söylemezsem Olmaz neden yok? Söylemezsem Olmaz yeni bölüm ne zaman, bitti mi, bugün yok mu?

Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz yeni bölüm izleyiciyle buluşmayı bekliyor. Hafta içi her gün 08:45'te ekrana gelen program Beyaz TV yayın akışında yer almadı. Magazin gündeminin nabzının attığı programı takip edenler Söylemezsem Olmaz neden yok, bitti mi, final mi, yeni bölüm ne zaman sorusuna yanıt arıyor. 27 Mayıs'ta sezon finali yaptığı bilinen Söylemezsem Olmaz'ın neden yayınlanmadığı merak ediliyor. Peki Söylemezsem Olmaz neden yok? Söylemezsem Olmaz yeni bölüm ne zaman, bitti mi, final mi, bugün yok mu? İşte yanıtı

Söylemezsem Olmaz neden yok? Söylemezsem Olmaz yeni bölüm ne zaman, bitti mi, bugün yok mu?

Söylemezsem Olmaz neden yok, bugün yok mu, yeni bölüm ne zaman sorusuna yanıt aranıyor. Seren Serengil ve sivri dilli yorumcu Bircan Bali ve Arto'nun yorumlarıyla Söylemezsem Olmaz hafta içi her gün saat 08.45'te Beyaz TV'de yayınlanıyor. Ancak yeni bölüm bugün ekrana gelmedi. İzleyici kitlesinin sorgulama yapıyor. Peki Söylemezsem Olmaz neden yok? Söylemezsem Olmaz yeni bölüm ne zaman, bitti mi, final mi, bugün yok mu?

Söylemezsem Olmaz neden yok? Söylemezsem Olmaz yeni bölüm ne zaman, bitti mi, bugün yok mu?

SÖYLEMEZSEM OLMAZ NEDEN YOK, BUGÜN YENİ BÖLÜM VAR MI?

Beyaz TV'de hafta içi her gün saat 08.45-11.00 arasında ekrana gelen "Söylemezsem Olmaz" isimli magazin programı magazin dünyasında olup bitenler ile güncel konular hakkında değerlendirmelerde bulunan sunucuların yorumlarına sahne oluyor. En son sezon finali yapan Söylemezsem Olmaz'ın neden yayınlanmadığı belli oldu. Söylemezsem Olmaz'ın eylül ayı gibi yeniden ekranlara döneceği tahmin ediliyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Söylemezsem Olmaz neden yok? Söylemezsem Olmaz yeni bölüm ne zaman, bitti mi, bugün yok mu?

SÖYLEMEZSEM OLMAZ NEDEN YOK?

Söylemezsem Olmaz son bölümde sezon finali ile ekranlara gelmişti. Yeni sezon bölümlerin ne zaman başlayacağı henüz netleşmedi.

SÖYLEMEZSEM OLMAZ SUNUCULARI

Seren Serengil

Bircan Bali

Arto

SON DAKİKA