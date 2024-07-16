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Sözde hayvan severden köpeklerin öldürdüğü Mahra'nın babasına iğrenç sözler: Öldüğünde hiç üzülmedim!
Giriş Tarihi: 16.07.2024 10:28
Güncelleme Tarihi: 16.07.2024
10:51
Sözde hayvan severden köpeklerin öldürdüğü Mahra'nın babasına iğrenç sözler: Öldüğünde hiç üzülmedim!
Sahipsiz Hayvanları Yönelik Yasa Teklifi, TBMM'ye iletildi. Ancak bazı sözde hayvan severler, Antalya'da köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalarak bacağı kesilen ardından hayatını kaybeden Mahra'nın babası Murat Pınar'ı hedef haline getirdi. Uzunköprü Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Görkem Muhammed Şıpka, acılı babaya sosyal medyadan hakaret etti. Mahra için kullandığı "Öldüğünde hiç üzülmedim" sözleri ise vicdanları titretti.