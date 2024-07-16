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Haberler Yaşam Sözde hayvan severden köpeklerin öldürdüğü Mahra'nın babasına iğrenç sözler: Öldüğünde hiç üzülmedim!
Giriş Tarihi: 16.07.2024 10:28 Güncelleme Tarihi: 16.07.2024 10:51

Sözde hayvan severden köpeklerin öldürdüğü Mahra'nın babasına iğrenç sözler: Öldüğünde hiç üzülmedim!

Sahipsiz Hayvanları Yönelik Yasa Teklifi, TBMM'ye iletildi. Ancak bazı sözde hayvan severler, Antalya'da köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalarak bacağı kesilen ardından hayatını kaybeden Mahra'nın babası Murat Pınar'ı hedef haline getirdi. Uzunköprü Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Görkem Muhammed Şıpka, acılı babaya sosyal medyadan hakaret etti. Mahra için kullandığı "Öldüğünde hiç üzülmedim" sözleri ise vicdanları titretti.

Sözde hayvan severden köpeklerin öldürdüğü Mahra’nın babasına iğrenç sözler: Öldüğünde hiç üzülmedim!

Türkiye'nin gündemi, başıboş sokak hayvanlarının yol açtığı dehşetti. Onlarca insanımız hayatını kaybettiği saldırılar sonrası vatandaşların çağrısı üzerine konu TBMM'nin de gündemine geldi. Hazırlanan sokak hayvanlarına yönelik Sahipsiz Hayvanları Yönelik Yasa Teklifi komisyona teslim edildi. Ancak hayvanseverler, sahiplendirilmeyen sokak hayvanlarına yönelik bu yasaya tepki gösterdi.

Sözde hayvan severden köpeklerin öldürdüğü Mahra’nın babasına iğrenç sözler: Öldüğünde hiç üzülmedim!

Antalya'da 5 Mart 2022'de kendisine saldıran köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalarak bacağı kesilen 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar, 23 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

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Sözde hayvan severden köpeklerin öldürdüğü Mahra’nın babasına iğrenç sözler: Öldüğünde hiç üzülmedim!

SÖZDE HAYVAN SEVERLERİN HEDEFİ HALİNE GELDİ

Babası Murat Pınar, kurduğu Güvenli Sokaklar ve Yaşam Hakkını Savunma Derneği ile başıboş hayvanların yol açtığı tehdide dikkat çekti. Ancak Sahipsiz Hayvanları Yönelik Yasa Teklifi'nin Meclis'e iletilmesiyle hayvan severlerin hedefi haline geldi.

Sözde hayvan severden köpeklerin öldürdüğü Mahra’nın babasına iğrenç sözler: Öldüğünde hiç üzülmedim!

"HİÇ ÜZÜLMEDİM SIRA SENDE"

Uzunköprü Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Görkem Muhammed Şıpka, Murat Pınar'ı sosyal medyada hedef gösterdi. Baba Pınar'a küfür ve hakaret eden Şıpka'nın küçük Mahra'yı kastederek, "Pi... öldüğünde de hiç üzülmedim, sıra sende" ifadelerini kullanması vicdanları titretti.

Sözde hayvan severden köpeklerin öldürdüğü Mahra’nın babasına iğrenç sözler: Öldüğünde hiç üzülmedim!

Tehdit edildiğini hatta kapısına mermi bile konulduğunu söyleyen Murat Pınar, polis koruması aldığını belirtti.

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