Sözde hayvan severden köpeklerin öldürdüğü Mahra’nın babasına iğrenç sözler: Öldüğünde hiç üzülmedim!

"HİÇ ÜZÜLMEDİM SIRA SENDE"

Uzunköprü Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Görkem Muhammed Şıpka, Murat Pınar'ı sosyal medyada hedef gösterdi. Baba Pınar'a küfür ve hakaret eden Şıpka'nın küçük Mahra'yı kastederek, "Pi... öldüğünde de hiç üzülmedim, sıra sende" ifadelerini kullanması vicdanları titretti.