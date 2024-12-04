Sözde hayvansever Buket Özgünlü’nün gerçek yüzü ortaya çıktı: Estetik yaptırdı at yarışı oynadı!

7 OPERASYON VE GÜZELLİK SEANSLARI...

9 daire ve 2 deposunun olduğu tespit edilen 'Köpek Velisi'nin bağış paralarıyla 7 operasyon ve çok sayıda güzellik seansı için 2021-2024 arasında 1 milyon 110 bin TL harcama yaptığı banka hareketleri ile ortaya çıktı. Hatta Raporda şüphelinin bağış paralarıyla at yarışı dahi oynadığı öğrenildi.