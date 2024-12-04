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Haberler Yaşam Sözde hayvansever Buket Özgünlü'nün gerçek yüzü ortaya çıktı: Estetik yaptırdı at yarışı oynadı!
Giriş Tarihi: 04.12.2024 09:51 Güncelleme Tarihi: 04.12.2024 09:51

Sözde hayvansever Buket Özgünlü'nün gerçek yüzü ortaya çıktı: Estetik yaptırdı at yarışı oynadı!

Şanlıurfa'dan kuduz olduğu iddia edilen 29 köpeği Ankara'ya getiren Buket Özgünlü Boyacı hakkında MASAK rapor hazırladı. Boyacı'nın topladığı paralarla estetik operasyonu yaptırdığı ortaya çıktı. Hatta at yarışı bile oynadığı anlaşıldı. İşte haberin detayları

UMAY SENA SÜMER
Sözde hayvansever Buket Özgünlü’nün gerçek yüzü ortaya çıktı: Estetik yaptırdı at yarışı oynadı!

Şanlıurfa Siverek'ten yola çıkarak 11 Haziran günü kuduz olduğu iddia edilen 29 köpeği Ankara'ya getiren Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü Boyacı hakkında "Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbire aykırı davranma" ve "Sahipli hayvana işkence" suçlarından 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açılarak tutuklandı.

Sözde hayvansever Buket Özgünlü’nün gerçek yüzü ortaya çıktı: Estetik yaptırdı at yarışı oynadı!

Ancak hakim karşısına çıkan Boyacı, Ankara 38.Asliye Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmada adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

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Sözde hayvansever Buket Özgünlü’nün gerçek yüzü ortaya çıktı: Estetik yaptırdı at yarışı oynadı!

MASAK RAPORU ŞOKE ETTİ
MASAK Raporumda Boyacı'nın dernek adına hayvanseverlerden topladığı paralarla adeta servet kazandığı ortaya çıktı.

Sözde hayvansever Buket Özgünlü’nün gerçek yüzü ortaya çıktı: Estetik yaptırdı at yarışı oynadı!

7 OPERASYON VE GÜZELLİK SEANSLARI...

9 daire ve 2 deposunun olduğu tespit edilen 'Köpek Velisi'nin bağış paralarıyla 7 operasyon ve çok sayıda güzellik seansı için 2021-2024 arasında 1 milyon 110 bin TL harcama yaptığı banka hareketleri ile ortaya çıktı. Hatta Raporda şüphelinin bağış paralarıyla at yarışı dahi oynadığı öğrenildi.

Sözde hayvansever Buket Özgünlü’nün gerçek yüzü ortaya çıktı: Estetik yaptırdı at yarışı oynadı!

MİLYONLARCA ZARARA NEDEN OLDULAR
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yaşama Tutunan Patiler Derneği'ne yönelik soruşturma başlatıldı. Dernek adına toplanan yardımlarla haksız kazanç elde ettikleri belirlenen ve aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu 19 şüpheliye operasyon düzenlendi.

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