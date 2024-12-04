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Sözde hayvansever Buket Özgünlü'nün gerçek yüzü ortaya çıktı: Estetik yaptırdı at yarışı oynadı!
Giriş Tarihi: 04.12.2024 09:51
Güncelleme Tarihi: 04.12.2024
09:51
Sözde hayvansever Buket Özgünlü'nün gerçek yüzü ortaya çıktı: Estetik yaptırdı at yarışı oynadı!
Şanlıurfa'dan kuduz olduğu iddia edilen 29 köpeği Ankara'ya getiren Buket Özgünlü Boyacı hakkında MASAK rapor hazırladı. Boyacı'nın topladığı paralarla estetik operasyonu yaptırdığı ortaya çıktı. Hatta at yarışı bile oynadığı anlaşıldı. İşte haberin detayları