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Haberler Yaşam Sözleşmeli er başvuru açıklaması! Milli Savunma Bakanlığı 2023/3 Dönemi MSB sözleşmeli er alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
Giriş Tarihi: 03.04.2023 16:20 Güncelleme Tarihi: 03.04.2023 16:22

Sözleşmeli er başvuru açıklaması! Milli Savunma Bakanlığı 2023/3 Dönemi MSB sözleşmeli er alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Milli Savunma Bakanlığı 2023/3. Dönem Kara Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er alımı açıklaması yaptı. Yayınlanan başvuru kılavuzuyla birlikte "Milli Savunma Bakanlığı MSB sözleşmeli er alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?" soruları da yanıt bulmuş oldu. Başvurular e-Devlet aracılığı ile alınıyor. Peki, 2023 MSB sözleşmeli er başvuru şartları neler? Sözleşmeli er başvurusu nasıl yapılır? İşte o detaylar.

Sözleşmeli er başvuru açıklaması! Milli Savunma Bakanlığı 2023/3 Dönemi MSB sözleşmeli er alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

MSB personel alımı başvurusu yapmak isteyenlerin araştırmaları da hız kazandı. Milli Savunma Bakanlığının 2023 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığı adına yapacağı sözleşmeli er temin faaliyeti ile ilgili hususlar ayrıntılı olarak Başvuru Kılavuzunda belirtildi. Öte yandan "Milli Savunma Bakanlığı MSB sözleşmeli er alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte MSB sözleşmeli er alımı başvuru kılavuzu ve tüm detaylar…

Sözleşmeli er başvuru açıklaması! Milli Savunma Bakanlığı 2023/3 Dönemi MSB sözleşmeli er alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

SÖZLEŞMELİ ER ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN VE NASIL YAPILIR?
Adaylar başvurularını https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet ile giriş yaparak Başvuru Programı Kullanma Talimatında (Ek-1) belirtilen esaslar dâhilinde çevrimiçi (online) gerçekleştirecek.

Halen silahaltında olan adaylar çevrimiçi başvurularını yaptıktan sonra başvuru sayfasının çıktısını alarak kıta özlük dosyalarının muhafaza edildiği
ilk amirine (askerlik hizmetinin en az 3 aylık bölümünü tamamlayanlar nitelik belgelerinin hazırlanması için) müracaat edeceklerdir.

SÖZLEŞMELİ ER ALIMI BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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Sözleşmeli er başvuru açıklaması! Milli Savunma Bakanlığı 2023/3 Dönemi MSB sözleşmeli er alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Adayların çevrimiçi (online) başvuru formunu doldurmalarını müteakip başvuru bilgileri başvuru merkezinde kayda girecektir. Başvurunun tamamlanmasını müteakip bütün işlemlerde TC Kimlik Numarası kullanılacaktır.

Çevrimiçi (online) başvurular, başvuru yapılan internet sayfasından e-devlet şifresi girilmek suretiyle son müracaat tarihine kadar güncellenebilecek.

Başvurusu kabul edilen adaylara, faaliyet takviminde belirtilen tarihte https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresi üzerinden seçim aşamalarına katılmaları için çağrı yapılacaktır. Adayın internet üzerinden başvuru durumunu takip ederek yapacağı işlemleri öğrenmesi kendi sorumluluğundadır. Bu husus, askerlik hizmeti devam eden adaylara ilgili birlik komutanları tarafından hatırlatılacaktır. Bu sebeple https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinin takip edilmesi mağduriyetleri engelleyecektir.

Sözleşmeli er başvuru açıklaması! Milli Savunma Bakanlığı 2023/3 Dönemi MSB sözleşmeli er alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
(1) Türk vatandaşı ve erkek olmak,

(2) En az ilköğretim veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak,

(3) Askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış olanlardan, müracaatın
yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1998 tarihinden sonra doğanlar),
Askerlik hizmetine başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanlardan, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2023 tarihi itibariyle 20 yaşından gün almış ve 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1998 tarihi ile 31 Aralık 2003 tarihleri arasında doğanlar),

(4) Askerî okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa
olsun ilişiği kesilmemiş olmak,

(5) Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma
veya uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er olarak istihdam edilmemiş olmak,

(6) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

Sözleşmeli er başvuru açıklaması! Milli Savunma Bakanlığı 2023/3 Dönemi MSB sözleşmeli er alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

(7) Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlarından birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi;

(a) Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama ile
zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş,
gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından,

(b) Firar, amir veya üste fiili taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste
hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından,

(c) 22 Mayıs 1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun
148'inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden mahkûm olmamak,

(8) Taksirli suçlar hariç olmak üzere bir suçtan bir ay veya daha fazla hapis
cezası ile mahkûm olmamak,

(9) Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette
bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

(10) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım
etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,

(11) Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat eden adaylardan, askerlik
hizmetinin en az 3 aylık bölümünü tamamlayanlar için Birlik Komutanlıklarından Nitelik Belgesi (Ek-2) almış olmak,

(12) Boy ve kilo standartları tablosunda (Ek-3) belirtilen değerler içerisinde
bulunmak (Sözleşmeli er adaylarında ağırlık üst sınırı tablodaki üst sınırdan 10 kg fazla olabilir.),

(13) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik
K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde Sözleşmeli Erler için belirtilen şartları taşımak,

(14) Öğrenimini kendi adına yapmış olmak veya herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı hizmet veya tazminat yükümlülüğü bulunmamaktır.

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