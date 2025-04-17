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Sözleşmeli öğretmen ataması ne zaman, kontenjanlar belli oldu mu? 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapılacak!
Giriş Tarihi: 17.04.2025 06:10
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025
06:10
Sözleşmeli öğretmen ataması ne zaman, kontenjanlar belli oldu mu? 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapılacak!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "10 bini Milli Eğitim Akademisine olmak üzere toplam 25 bin yeni öğretmen ataması yapılacağını açıkladı. Bu açıklamalar sonrasında atma bekleyen öğretmen adayları sürece dair gelişmeleri yakından takip ederken "15 bin öğretmen atama takvimi belli oldu mu?" sorusu da yanıt aramaya başladı. Peki, MEB öğretmen ataması ne zaman? İşte, detaylar...