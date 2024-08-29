Giriş Tarihi: 29.08.2024 20:47
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024
20:48
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT SONUÇ SORGULAMA: Bakan Tekin duyurdu! 2024 MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları açıklandı mı?
Sözleşmeli 20 bin öğretmen mülakat sonuçları sorgulanmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev alacak öğretmenler için 20 bin atama yapılacağı duyurulmuştu. Kontenjana dahil olan adaylara 1 Temmuz tarihinde başlayarak sözlü sınav uygulandı. Mülakat sürecinin bitmesinin ardından öğretmen adayları sonuç ekranını araştırıyor. Değerlendirme puanına KPSS puanıyla aynı oranda etki edecek olan mülakatlar için MEB açıklamaları bekleniyor. Peki, öğretmen sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak? İşte sonuç sorgulama ekranı