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Haberler Yaşam SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT SONUÇLARI MEB 2024 | 20 bin sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?
Giriş Tarihi: 09.07.2024 15:42 Güncelleme Tarihi: 09.07.2024 15:42

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT SONUÇLARI MEB 2024 | 20 bin sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

20 Bin sözleşmeli öğretmen atama için sözlü sınava girmeye hak kazanan öğretmen adaylarının mülakat sonuçları son dakika gündemde. Başvuruları 20-31 Mayıs tarihlerinde alınan ve 1 Temmuz'dan itibaren başlayan sözlü sınavlar MEB tarafından 20 ilde gerçekleştirildi. Peki, 20 bin sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte, 20 bin sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları!

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT SONUÇLARI MEB 2024 | 20 bin sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında, sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sözlü sınav süreci 1 Temmuz itibarıyla başladı. Bu noktada ise "öğretmen mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?" soruları yanıt arıyor. Peki, 20 bin sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT SONUÇLARI MEB 2024 | 20 bin sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için sözlü sınav süreci 1 Temmuz 2024 itibariyle başladı.

Bir hafta sürmesi ön görülen mülakatların ardından sonuçların iki hafta içerisinde ilan edileceği tahmin ediliyor.

Sözlü sınavda 60 (altmış) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.

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SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT SONUÇLARI MEB 2024 | 20 bin sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

MÜLAKAT SONUÇ ÖĞRENME NASIL OLACAK?

Sözlü sınav sonuçları tüm adayların sözlü sınav süreçleri tamamlandıktan sonra duyurulacak.

Adaylar e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle sonuçlarını öğrenebilecek.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT SONUÇLARI MEB 2024 | 20 bin sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

TERCİH BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Tercih başvurusu ile atama ve göreve başlamaya ilişkin açıklamalar ise sözlü sınavların tamamlanmasıyla sonuçlarının ilanından sonra yapılacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT SONUÇLARI MEB 2024 | 20 bin sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?
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