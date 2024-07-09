SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT SONUÇLARI MEB 2024 | 20 bin sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında, sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sözlü sınav süreci 1 Temmuz itibarıyla başladı. Bu noktada ise "öğretmen mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?" soruları yanıt arıyor. Peki, 20 bin sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?