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SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT SONUÇLARI MEB 2024 | 20 bin sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?
Giriş Tarihi: 09.07.2024 15:42
Güncelleme Tarihi: 09.07.2024
15:42
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT SONUÇLARI MEB 2024 | 20 bin sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?
20 Bin sözleşmeli öğretmen atama için sözlü sınava girmeye hak kazanan öğretmen adaylarının mülakat sonuçları son dakika gündemde. Başvuruları 20-31 Mayıs tarihlerinde alınan ve 1 Temmuz'dan itibaren başlayan sözlü sınavlar MEB tarafından 20 ilde gerçekleştirildi. Peki, 20 bin sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte, 20 bin sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları!