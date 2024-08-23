Giriş Tarihi: 23.08.2024 15:23
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024
15:23
Sözleşmeli öğretmen yer değiştirme sonuçları sorgulama ekranı: MEB yer değiştirme sonuçları nereden öğrenilir?
MEB Personel Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan duyuruş ile son dakika Sözleşmeli öğretmenlerin yer değiştirme sonuçları mercek altına alındı. Binlerce öğretmenin haber beklediği sözleşmeli personel mevzuatına tabi görev yapan öğretmenlerin aile birlikteliğine bağlı iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı. Peki, Sözleşmeli öğretmenlerin yer değiştirme sonuçları nasıl sorgulanır? İşte,MEB sözleşmeli öğretmen yer değiştirme sonucu e-devlet sorgulama ekranı!