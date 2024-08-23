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Giriş Tarihi: 23.08.2024 06:08 Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 06:08

Sözleşmeli öğretmen yer değiştirme sonuçları sorgulama: MEB yer değiştirme sonuçları nereden öğrenilir?

MEB Personel Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan duyuruş ile son dakika Sözleşmeli öğretmenlerin yer değiştirme sonuçları mercek altına alındı. Binlerce öğretmenin haber beklediği sözleşmeli personel mevzuatına tabi görev yapan öğretmenlerin aile birlikteliğine bağlı iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı. Peki, Sözleşmeli öğretmenlerin yer değiştirme sonuçları nasıl sorgulanır? İşte,MEB sözleşmeli öğretmen yer değiştirme sonucu e-devlet sorgulama ekranı!

Sözleşmeli öğretmen yer değiştirme sonuçları sorgulama: MEB yer değiştirme sonuçları nereden öğrenilir?

Milli Eğitim Bakanlığı, sözleşmeli personel mevzuatına tabi görev yapan öğretmenlerin aile birlikteliğine bağlı iller arası yer değiştirme sonuçlarının açıklandığını ilan etti. Bu kapsamda mebbis.meb.gov.tr adresi üzerinden sonuç sorgulamaları başladı. Peki, Sözleşmeli öğretmenlerin yer değiştirme sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, detaylar...

Sözleşmeli öğretmen yer değiştirme sonuçları sorgulama: MEB yer değiştirme sonuçları nereden öğrenilir?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLERİN YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sözleşmeli personel mevzuatına tabi görev yapan öğretmenlerin aile birlikteliğine bağlı olarak yapılan iller arası yer değiştirme sonuçlarını açıkladı. MEB Personel Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, bu süreçte önemli adımların atıldığı ve öğretmenlerin sonuçları öğrenme imkanına kavuştuğu ifade edildi.

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Sözleşmeli öğretmen yer değiştirme sonuçları sorgulama: MEB yer değiştirme sonuçları nereden öğrenilir?

Duyuruda, her iki eşi de sözleşmeli personel mevzuatına tabi olarak görev yapan öğretmenlerin aile birlikteliği kapsamında iller arası yer değiştirme başvurularının sonuçlarının açıklanmış olduğu belirtildi. Bu yer değiştirme düzenlemesi, öğretmenlerin aileleriyle daha yakın olabilmesi ve hizmet içi motivasyonlarının artırılmasını hedefliyor.

Sözleşmeli öğretmen yer değiştirme sonuçları sorgulama: MEB yer değiştirme sonuçları nereden öğrenilir?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLERİN YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?

Sonuçlar, "personel.meb.gov.tr" adresinde yayımlanacak olup yer değiştirmesi yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri Yer Değiştirme Takviminde belirtilen süreler içinde tamamlanacak.

Sözleşmeli öğretmen yer değiştirme sonuçları sorgulama: MEB yer değiştirme sonuçları nereden öğrenilir?

MEB SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN YER DEĞİŞTİRME SONUCU! E-DEVLET SORGULAMA EKRANI

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLERİN YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

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