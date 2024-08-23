Sözleşmeli öğretmenlerin yer değiştirme sonuçları belli oldu! MEB sözleşmeli öğretmen yer değiştirme sonucu e-devlet sorgulama ekranı

Duyuruda, her iki eşi de sözleşmeli personel mevzuatına tabi olarak görev yapan öğretmenlerin aile birlikteliği kapsamında iller arası yer değiştirme başvurularının sonuçlarının açıklanmış olduğu belirtildi. Bu yer değiştirme düzenlemesi, öğretmenlerin aileleriyle daha yakın olabilmesi ve hizmet içi motivasyonlarının artırılmasını hedefliyor.