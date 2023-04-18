Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman başlıyor 2023? Öğretmen atama takvimi ile öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?

Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman, hangi tarihler arasında sorusu bugün itibariyle aratılmaya başlanacak. Mülakat sonuçları açıklandıktan sonra mülakattan geçen öğretmen adayları, MEB öğretmen atama takvimi 2023 üzerinden sözleşmeli öğretmenlik atama tercih tarihlerini görebilecekler. Milli Eğitim Bakanlığı'nın başlattığı 45 bin öğretmen alımında böylece sona geliniyor. Peki, öğretmen atamaları ne zaman yapılacak 2023? Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri nasıl yapılır? İşte detaylar