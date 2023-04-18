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Haberler Yaşam Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman başlıyor 2023? Öğretmen atama takvimi ile öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?
Giriş Tarihi: 18.04.2023 08:32 Güncelleme Tarihi: 18.04.2023 08:33

Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman başlıyor 2023? Öğretmen atama takvimi ile öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?

Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman, hangi tarihler arasında sorusu bugün itibariyle aratılmaya başlanacak. Mülakat sonuçları açıklandıktan sonra mülakattan geçen öğretmen adayları, MEB öğretmen atama takvimi 2023 üzerinden sözleşmeli öğretmenlik atama tercih tarihlerini görebilecekler. Milli Eğitim Bakanlığı'nın başlattığı 45 bin öğretmen alımında böylece sona geliniyor. Peki, öğretmen atamaları ne zaman yapılacak 2023? Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri nasıl yapılır? İşte detaylar

Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman başlıyor 2023? Öğretmen atama takvimi ile öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?

Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman başlıyor, tercih nasıl yapılır sorusu vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. 7 Nisan tarihinde başlayan sözlü sınavlar sona erdi ve mülakat sonuçları bugün ilan ediliyor. Mülakat sonuçları başarılı olan vatandaşlar, "öğretmen atamaları ne zaman yapılacak 2023?" sorusunu yöneltiyor. İşte konu hakkında detaylar

Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman başlıyor 2023? Öğretmen atama takvimi ile öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?

MEB ATAMA TAKVİMİ 2023

7 Nisan tarihinde başlayan sözlü sınavlar 16 Nisan'da sona erdi. Sonuçlar ise 18 Nisan'da ilan edilecek.

Adayların atama tercihleri, 2-6 Mayıs'ta alınacak, atama sonuçları ise 8 Mayıs'ta duyurulacak.

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Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman başlıyor 2023? Öğretmen atama takvimi ile öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?

Öğretmenler, 1 Eylül'den itibaren okullarında görevlerine başlayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçlarını "www.meb.gov.tr" internet adresinden açıklayacak.

Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman başlıyor 2023? Öğretmen atama takvimi ile öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?

KONTENJAN DAĞILIMI

45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayrıldı.

Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman başlıyor 2023? Öğretmen atama takvimi ile öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?

ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Sonuçların ilanı ve itirazların alınması ardından sözleşmeli öğretmenlik tercihleri başlayacak. Atama tercihleri 2-6 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek ve sonuçlar 8 Mayıs günü adaylar ile paylaşılacak.

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