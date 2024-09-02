Giriş Tarihi: 02.09.2024 12:04
Güncelleme Tarihi: 02.09.2024
12:04
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI 2024 NE ZAMAN AÇIKLANACAK? MEB 20 bin Sözleşmeli Öğretmenlik sözlü sınav sonuçları ilan edildi mi?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde çalışacak öğretmenler için toplamda 20.000 atama yapılacağı kamuoyuna duyurulmuştu. 1 Temmuz 2024 tarihinde sözlü sınav uygulamaları başlamış ve mülakat süreci tamamlamıştı. Görevlendirilmeyi bekleyen binlerce öğretmen adayı dört gözle sonuçların açıklanacağı günü bekliyor. Peki, 2024 sözleşmeli öğretmenlik mülakat başvuruları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?