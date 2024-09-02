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Giriş Tarihi: 02.09.2024 12:04 Güncelleme Tarihi: 02.09.2024 12:04

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI 2024 NE ZAMAN AÇIKLANACAK? MEB 20 bin Sözleşmeli Öğretmenlik sözlü sınav sonuçları ilan edildi mi?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde çalışacak öğretmenler için toplamda 20.000 atama yapılacağı kamuoyuna duyurulmuştu. 1 Temmuz 2024 tarihinde sözlü sınav uygulamaları başlamış ve mülakat süreci tamamlamıştı. Görevlendirilmeyi bekleyen binlerce öğretmen adayı dört gözle sonuçların açıklanacağı günü bekliyor. Peki, 2024 sözleşmeli öğretmenlik mülakat başvuruları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI 2024 NE ZAMAN AÇIKLANACAK? MEB 20 bin Sözleşmeli Öğretmenlik sözlü sınav sonuçları ilan edildi mi?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarının açıklanma tarihiyle ilgili Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamaları sonrası gözler Eylül ayına çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesine 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı kapsamında sözlü mülakata giren binlerce öğretmen adayı mülakat sonuçları sorgulama ekranını ziyaret ediyor. İşte sözlü sınav sonuçlarının detayları ve Bakan Tekin'in konuyla ilişkin açıklamaları haberin devamında….

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI 2024 NE ZAMAN AÇIKLANACAK? MEB 20 bin Sözleşmeli Öğretmenlik sözlü sınav sonuçları ilan edildi mi?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için sözlü sınav süreci 1 Temmuz 2024itibarıyla tamamlandı. Mülakatların son bulmasının ardından adaylar sonuç tarihine gözlerini çevirdi. Sonuçlar henüz ilan edilmediği gibi konuyla ilişkin resmi bir tarih kamuoyuna bildirilmedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise konuyla alakalı açıklamalarda bulundu.

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SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI 2024 NE ZAMAN AÇIKLANACAK? MEB 20 bin Sözleşmeli Öğretmenlik sözlü sınav sonuçları ilan edildi mi?

BAKAN YUSUF TEKİN'DEN AÇIKLAMA GELDİ!
Sözleşmeli öğretmenlik atamalarıyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin;
"Bir yönetmelik değişikliği yaptık. Yönetmelikte yüzde 100 mülakat notuyla yapılan atamayı yüzde 50'ye indirdik. Düzenleme ile ilgili olarak bazı siyasetçiler ve sendikalar yargıya taşıdılar. Eğer bu davalar olmasaydı geçtiğimiz hafta itibarıyla geçtiğimiz hafta itibarıyla mülakatlarımızı açıklayıp atama takvimini ilan etmiş olacaktık. Mahkeme kararı çıkarsa o zaman ne yapacağız? Ben 9 Eylül tarihine yetiştirmek için süreci yürüttüm. Yüzde 100 olan mülakatı yüzde 50'yi düşürdük. İptal edilirse yine yüzde yüz olacak." İfadelerinde bulundu.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI 2024 NE ZAMAN AÇIKLANACAK? MEB 20 bin Sözleşmeli Öğretmenlik sözlü sınav sonuçları ilan edildi mi?

MÜLAKAT SONUÇLARI NEREDEN ve NASIL ÖĞRENİLİR?
Sözlü sınav sonuçları tüm adayların sözlü sınav süreçleri tamamlandıktan sonra ilan edilecek.
Adaylar e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle sonuçlarını görüntüleyebilecek.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI 2024 NE ZAMAN AÇIKLANACAK? MEB 20 bin Sözleşmeli Öğretmenlik sözlü sınav sonuçları ilan edildi mi?
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