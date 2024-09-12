SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları için resmi bir açıklama yapılamdı. Sonuçların bakanlık tarafından SMS ile ilan edilmesi bekleniyor.