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Giriş Tarihi: 12.09.2024 09:51 Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 09:51

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sözleşmeli öğretmenlik atamaları için sözlü mülakatlar 1 Temmuz itibarıyla başladı. Binlerce aday Millli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılacak 20 bin öğretmen ataması sonuçlarını dört gözle bekliyor. Bakan Yusuf Tekin konuyla ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Peki, 2024 sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2024 yılı sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Bakan Tekin, son olarak Danıştay'ın bu konuda vereceği karara göre öğretmen arkadaşlarımızın mülakat notlarını açıklayıp atama süreçlerini başlatacağız.'' açıklamalarında bulundu. Peki MEB sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları hangi gün açıklanacak, ayın kaçında?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları için resmi bir açıklama yapılamdı. Sonuçların bakanlık tarafından SMS ile ilan edilmesi bekleniyor.

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SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Mülakatlara katılım sağlayan adaylar, sözlü sınav sonuçlarını kamuoyuyla paylaşıldığında e-Devlet ekranı üzerinden kullanıcı adı ve şifreleriyle giriş yaparak görüntüleyebilecek.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

BAKAN TEKİN'DEN KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA GELDİ!
Milli Eğitim Bakanı: "Mülakat süreci tamamlandı, Danıştay'ın bu konuda vereceği karara göre öğretmen arkadaşlarımızın mülakat notlarını açıklayıp atama süreçlerini başlatacağız."

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

TERCİH BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Tercih başvurusu ile atama ve göreve başlamaya ilişkin açıklamalar ise sözlü sınavların tamamlanmasıyla sonuçlarının ilanından sonra yapılacak.

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