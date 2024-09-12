Giriş Tarihi: 12.09.2024 09:51
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024
09:51
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Sözleşmeli öğretmenlik atamaları için sözlü mülakatlar 1 Temmuz itibarıyla başladı. Binlerce aday Millli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılacak 20 bin öğretmen ataması sonuçlarını dört gözle bekliyor. Bakan Yusuf Tekin konuyla ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Peki, 2024 sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?