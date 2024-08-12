Sözleşmeli Öğretmenlik Mülakat Sonuçları e-Devlet: 20 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?

Giriş Tarihi: 12.08.2024 16:50
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024
16:50
Milli Eğitim Bakanlığı'nın bünyesinde yer alacak sözleşmeli öğretmen alımı için sözlü sınav süreci Temmuz ayında son bulmuştu. Mülakat sürecini geride bırakan adaylar "20 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. Bu kapsamda mülakat sonuçları için gözler MEB sonuçlarına çevrildi. Peki, 20 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, Sözleşmeli Öğretmenlik Mülakat Sonuçları e-Devlet sorgulamaları!