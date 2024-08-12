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Giriş Tarihi: 12.08.2024 16:50 Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 16:50

Sözleşmeli Öğretmenlik Mülakat Sonuçları e-Devlet: 20 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın bünyesinde yer alacak sözleşmeli öğretmen alımı için sözlü sınav süreci Temmuz ayında son bulmuştu. Mülakat sürecini geride bırakan adaylar "20 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. Bu kapsamda mülakat sonuçları için gözler MEB sonuçlarına çevrildi. Peki, 20 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, Sözleşmeli Öğretmenlik Mülakat Sonuçları e-Devlet sorgulamaları!

Sözleşmeli Öğretmenlik Mülakat Sonuçları e-Devlet: 20 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?

20 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları gündemde. Mülakata katılım sağlayan öğretmenler, sonuçlar için araştırmalara başladı. Ağustos ayında açıklanması planlanan sonuç için gözler MEB'in sonuç ekranına çevrildi. Peki, 20 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, MEB ile Sözleşmeli Öğretmenlik Mülakat Sonuçları sorgulama ekranı!

Sözleşmeli Öğretmenlik Mülakat Sonuçları e-Devlet: 20 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI E-DEVLET:

Sözlü sınav sonuçları, değerlendirmeler tamamlandıktan sonra duyurulacak. Adaylar sonuçlarını e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecek.

Sözlü sınavda 60 (altmış) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

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Sözleşmeli Öğretmenlik Mülakat Sonuçları e-Devlet: 20 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Geçtiğimiz yıl 45 bin öğretmen ataması için sözlü sınavlar nisan ayında yapılmıştı. 7-16 Nisan tarihlerinde yapılan mülakatların sonuçları 18 Nisan Salı günü ilan edilmişti. 2023 yılı kaynak alındığında 20 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarının ağustos ayı ortasına kadar ilan edilmesi bekleniyor.

Sözleşmeli Öğretmenlik Mülakat Sonuçları e-Devlet: 20 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?

TERCİH BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Tercih başvurusu ile atama ve göreve başlamaya ilişkin açıklamalar ise sözlü sınavların tamamlanmasıyla sonuçlarının ilanından sonra yapılacak.

Sözleşmeli Öğretmenlik Mülakat Sonuçları e-Devlet: 20 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?
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