Sözleşmeli Öğretmenlik Mülakat Sonuçları e-Devlet: 20 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?

20 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları gündemde. Mülakata katılım sağlayan öğretmenler, sonuçlar için araştırmalara başladı. Ağustos ayında açıklanması planlanan sonuç için gözler MEB'in sonuç ekranına çevrildi. Peki, 20 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, MEB ile Sözleşmeli Öğretmenlik Mülakat Sonuçları sorgulama ekranı!