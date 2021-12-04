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Haberler Yaşam MEB 15 bin öğretmen atama takvimi ile Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları: Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 04.12.2021 10:29 Güncelleme Tarihi: 04.12.2021 11:25

MEB 15 bin öğretmen atama takvimi ile Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları: Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları için gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrildi. MEB atama takvimine göre; sözlü sınav sonuçları Aralık ayının son haftasında ilan edilecek. Söz konusu sınavın sonuçları e-Devlet ekranı ve MEBBİS üzerinden sorgulanabilecek olup bilindiği üzere; eğitim bilimleri, genel kültür, ikna kabiliyeti gibi alanlar baz alınarak değerlendirmeler yapılıyor. Peki; sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 15 bin öğretmen atama takvimi ile MEBBİS Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları bekleniyor!

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 15 bin öğretmen atama takvimi ile MEBBİS Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları tarihi

15 bin öğretmen alımı için yapılan ön başvurular sonrası sözlü sınavlar 27 Kasım'da düzenlenmişti. Öte yandan; karantina uygulaması sebebiyle sözlü sınava katılamayan adayların başvuruları da 12 Kasım-9 Aralık 2021 tarihleri aralığında yapılacak. 15 bin öğretmen sözlü sınavların puanları Sözlü Sınav Sonuç Ekranına işlenecek olup gözler sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarına çevrildi. Peki; Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 15 bin öğretmen atama takvimi ile MEBBİS Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları tarihi.

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 15 bin öğretmen atama takvimi ile MEBBİS Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları tarihi

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı atama takvimine göre sözlü sınav sonuçları 27 Aralık 2021'de ilan edilecek. Sözlü sınav sonuçları e-devlet sistemi üzerinden yayımlanacak olup adaylar sonuçları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecektir.

Sözlü sınav sonuçlarına, sınav merkezi olan il millî eğitim müdürlüğü aracılığıyla sınava girdiği sözlü sınav komisyonuna itiraz edilebilecektir. İtirazlar, sözlü sınav komisyonu tarafından değerlendirilecek ve ilgililere bildirilecektir.

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Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 15 bin öğretmen atama takvimi ile MEBBİS Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları tarihi

15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI TAKVİMİ

Karantina uygulamaları nedeniyle sözlü sınava katılamayan adayların başvuruları ise 12 Kasım- 9 Aralık arasında alınacak, bu adayların sözlü sınavları ise 13- 17 Aralık'ta yapılacak. Sonuçlara ilişkin itirazlar 3- 7 Ocak arasında alınacak ve itirazlar 14 Ocak'ta sonuçlandırılacak. 21- 26 Ocak arasında atama tercihleri yapılacak, atama sonuçları ise 31 Ocak'ta açıklanacak.

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 15 bin öğretmen atama takvimi ile MEBBİS Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları tarihi

15 bin öğretmen branş dağılımı

Branş ve kontenjan dağlımı, öğretmen doluluk oranı ve ihtiyaç duyulan alanlar göz önünde bulundurularak yapıldı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in de sürekli dile getirdiği gibi temel eğitim alanına öncelik verildiği gözlemlendi. Bu kapsamda en çok atama yapılacak alanlar sırasıyla 2 bin 175 kontenjanla sınıf öğretmenliği, bin 755 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği ve bin 302 kontenjanla okul öncesi öğretmenlik oldu.

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 15 bin öğretmen atama takvimi ile MEBBİS Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları tarihi

Öte yandan din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği için bin 30, ilköğretim matematik öğretmenliği için bin 1, İngilizce öğretmenliği için 857, rehberlik öğretmenliği için 804, matematik öğretmenliği için 733, fen bilimleri öğretmenliği için 702, Türkçe öğretmenliği için 698, Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği için 501, beden eğitimi öğretmenliği için 39'u milli sporcu olmak üzere 390 kişilik kontenjan oluşturuldu. Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 110 alandan her biri için de kontenjan verildi.

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