MEB 15 bin öğretmen atama takvimi ile Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları: Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları için gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrildi. MEB atama takvimine göre; sözlü sınav sonuçları Aralık ayının son haftasında ilan edilecek. Söz konusu sınavın sonuçları e-Devlet ekranı ve MEBBİS üzerinden sorgulanabilecek olup bilindiği üzere; eğitim bilimleri, genel kültür, ikna kabiliyeti gibi alanlar baz alınarak değerlendirmeler yapılıyor. Peki; sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 15 bin öğretmen atama takvimi ile MEBBİS Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları bekleniyor!